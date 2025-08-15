Bahia pode ganhar trem metropolitano conectando Camaçari ao Recôncavo

Trilhos do trem que cortam o centro da cidade de Camaçari - Foto: Luciano Carcará / Ag. A Tarde

O Secretario Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do Ministério da Casa Civil, Marcus Cavalcanti, revelou ao Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 15, que estão em estudo projetos de trem metropolitano na Região Metropolitana de Salvador, contemplando as localidades de Águas Claras, Simões Filho, Aratu e Camaçari.

“Nós estamos fazendo um estudo de um trem de passageiros entre Salvador e Feira de Santana e o ministro Rui [Costa] pediu ao ministro Renan [filho] que nós fizéssemos um estudo de uma ferrovia saindo de Águas Claras a Simões Filho e indo para Camaçari, o que seria um trem metropolitano”, explicou. Ele acrescentou que um grupo privado também recebeu autorização para desenvolver um projeto de trem de passageiros, que será apresentado e analisado pelo PPI na próxima semana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto faz parte do mesmo contrato do trem Salvador–Feira de Santana e, segundo Cavalcanti, envolve uma outra frente de atuação. Caso seja aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o plano prevê a criação de uma linha ligando São Félix a Cachoeira, através de uma outra linha férrea passando por Feira de Santana “e depois entroncando na altura do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves com a ferrovia”.

“Enfim, como a gente tem falado, nós estamos agora tem que fazer uma carteira de projetos para que a gente possa ter no no próximo mandato do presidente Lula um planejamento já de investimentos aqui na região”, concluiu, acrescentando que os projetos devem ser acrescentados no Novo PAC.

Ferrovia Centro-Atlântica

Cavalcanti também trouxe uma atualização sobre o processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Segundo ele, o governo está há cerca de dois anos “negociando com o concessionário uma modelagem de renovação diferente da proposta pelo governo anterior”.

“O ministro [de Transportes] Renan [Filho] renegociou todas as ferrovias que tinham sido prorrogadas pela gestão passada, inclusive arrecadando mais do que o que tinha sido previsto no leilão passado”, iniciou.

“O concessionário inicialmente não queria investimentos.Nós fizemos um estudo para uma nova concessão e apresentamos: ‘olha, é isso que nós queremos. Se você aderir a essa proposta, nós podemos renovar sua concessão’. A semana passada ele aceitou essa proposta do Ministério de Transporte. O Ministério de Transporte encaminhou essa semana para nesta semana para a ANTT. Essa proposta prevê investimento de quase R$ 4 bilhões aqui na Bahia com a requalificação, troca de trilho, troca de dormentes na linha aqui que vai de Aratu até Corinto.Prevê que ele continuará operando a linha até o Senhor do Bonfim e com isso a gente dá um passo para que a gente possa fazer outros investimento”, concluiu.

Marcus esteve presente, na manhã desta sexta-feira, 15, no segundo dia do Bahia Export, fórum estadual de logística, infraestrutura e transportes, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador.