HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Marcus Cavalcanti destaca papel do Bahia Export em debates nacionais

Fórum estadual de logística, infraestrutura e transportes discute estratégias e investimentos que geralmente são debatidos em Brasília e São Paulo

Por Anderson Ramos e Flávia Requião

15/08/2025 - 10:03 h | Atualizada em 15/08/2025 - 11:12
Marcos Cavalcanti
Marcos Cavalcanti -

No segundo dia do Bahia Export, fórum estadual de logística, infraestrutura e transportes, realizado nesta sexta-feira, 15, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador, o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, Marcus Cavalcanti, destacou que o evento é uma oportunidade estratégica para trazer à Bahia debates que, tradicionalmente, se concentram em Brasília e São Paulo.

“É um evento que existe em vários locais do Brasil. A Bahia passou a ser sede, esse é o segundo ano que a Bahia faz. Esse evento também é realizado em outros países, não só do Mercosul, como da Europa, que é a oportunidade de você trazer e de tirar de Brasília e de São Paulo essas discussões sobre as logísticas que impactam na economia dos estados e das regiões”, afirmou Cavalcanti.

Ele ressaltou que reunir empresários, autoridades e representantes da classe política no estado fortalece a formulação de programas de governo tanto no âmbito federal quanto regional, especialmente nas áreas de infraestrutura e investimentos.

É muito importante que a gente tenha aqui a oportunidade de discutir com os empresários locais, com a classe política do Estado da Bahia, que a gente possa também ter a formação dos programas de governo, tanto do governo federal como dos governos regionais na área de infraestrutura e na área de investimento na economia da região
Marcus Cavalcanti - Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil

2º Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes – Bahia Export 2025

Data: 14 e 15 de agosto de 2025

Local: FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia), na Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador, Bahia.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA AQUI (sujeita a alterações).

bahia export fieb Marcos Cavalcanti PPI

