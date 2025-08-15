STF retoma julgamento de Zambelli com maioria formada pela condenação

Carla Zambelli perseguiu com uma arma um homem no meio da rua - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomará nesta sexta-feira, 15, em plenário virtual, o julgamento da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) sobre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A Corte já tem maioria para condenar a parlamentar.

O julgamento havia sido suspenso em março deste ano após pedido de vista do ministro Nunes Marques. O processo está sob relatoria de Gilmar Mendes e o caso tramita no plenário do Supremo, onde todos os 11 ministros podem votar.

Gilmar Mendes apresentou o voto para condenar a 5 anos e 3 meses de prisão, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Ele foi acompanhado por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Mesmo após a vista de Nunes Marques, os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam seus votos no mesmo sentido do relator.

A sessão voltará com apresentação dos votos de Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Edson Fachin e o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

Zambelli é acusada de perseguir, de arma em punho, um homem no meio da rua em um bairro da área nobre de São Paulo, em outubro de 2022. Ele era apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).