Silas Malafaia é investigado pela PF em ação que apura tentativa de golpe

Pastor Silas Malafaia - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Um dos líderes evangélicos mais influentes do Brasil, o pastor Silas Malafaia, está sendo investigado pela Polícia Federal. Ele foi incluído no mesmo inquérito que apura a atuação de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em ações contra o Supremo Tribunal Federal (STF), agentes públicos e autoridades brasileiras.

O inquérito, iniciado em maio, investiga possíveis crimes como:

coação no curso do processo;

obstrução de investigação de organização criminosa;

e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A apuração é conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Entenda

Malafaia foi o organizador do ato em apoio a Bolsonaro realizado em 3 de agosto. Durante o evento, o ex-presidente apareceu por vídeo, o que descumpriu decisões judiciais e levou à sua prisão domiciliar no dia seguinte.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, Malafaia voltou a atacar Moraes, defendendo seu impeachment, julgamento e prisão.

Ao G1, o pastor afirmou que desconhece qualquer investigação contra ele e que nunca foi notificado oficialmente. Ele também criticou a condução do processo, chamando Moraes de “ditador da toga” e afirmando que há perseguição a quem se manifesta contra o Judiciário.