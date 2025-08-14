Aposentados da Bahia podem ter reajuste de mais de 20% no salário

Salário do funcionalismo público - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Aposentados e pensionistas do governo da Bahia também serão contemplados com o reajuste salarial de mais de 20%, proposto pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao funcionalismo público.

O acréscimo nos vencimentos mensais, que variam entre 10,2% e 22,1%, divididos em dois anos, isto é, 2025/2026, é válido para os servidores que ingressaram no Estado até 2003, de acordo com suas respectivas carreiras, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE.

O reajuste, por sua vez, não se aplica aos aposentados e pensionistas que “optaram por se aposentar pela média das maiores remunerações, tiveram, no mês de janeiro deste ano, reajustes com base no índice aplicado pelo INSS [Instituto Nacional do Seguro Social]”, conforme nota da Secretaria estadual da Administração (SAEB).

As medidas vão gerar um impacto econômico para os cofres públicos estaduais de R$ 118,5 milhões até o fim deste ano, R$ 339,8 milhões em 2026, além de R$ 377,8 milhões no ano de 2027.

Os projetos de lei vão beneficiar 53 carreiras do funcionalismo público estadual, sendo 34 de nível superior e 19 de nível médio. Os reajustes serão implementados na folha de pagamento subsequente, logo após decisão da Assembleia Legislativa, em caso de aprovação.

Pacote de benefícios

As medidas propostas nos projetos de lei irão se somar ao pacote de benefícios concedidos pelo governo do estado para parte do funcionalismo em maio deste ano.

Na folha do mês de maio foram beneficiadas com reajustes as carreiras da Polícia Militar, Polícia Civil e dos agentes penitenciários. Agora, com as propostas para as 53 carreiras, todos serão contemplados com ganhos salariais, após aprovação do Legislativo.

Carreiras contempladas com reajuste