Muniz confirma reajuste salarial de vereadores, secretários e prefeito

Presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz - Foto: Reginaldo Ipê

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), confirmou, na manhã desta sexta-feira, 13, durante coletiva de imprensa para apresentação de balanço das ações realizadas pela Casa, que os vereadores, secretários e o prefeito Bruno Reis (União Brasil) devem ser contemplados com reajuste de salário.

Conforme detalhou o líder da Casa, os edis, que ganham hoje R$ 24 mil, passarão a receber R$ 26 mil bruto. Já Bruno Reis ganhará uma média de R$ 30 mil. Atualmente, o prefeito recebe um salário bruto de R$ 25.322,25.

“Tem oito anos que não existe reajuste nem de prefeito, nem de secretário. Então, durante esses oito anos o reajuste será de mais ou menos 25%", ressaltou.

"É algo que a população tem que entender que se não houver, não é que o prefeito vai passar necessidade, mas é algo que fica incompatível com cargo que ele exerce, em comparação com as outras funções, a exemplo Tribunal de Justiça, Governo do Estado e várias outras funções. Ele iria ficar com cargo muito defasado em relação a essas funções, o que é incompatível com o cargo que ele exerce”, explicou, acrescentando que o ajuste realizado é inferior do que a inflação durante o período.

