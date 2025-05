Reajuste salarial da prefeitura de Salvador prevê pagamento de R$ 870

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), enviou à Câmara Municipal de Salvador (CMS) o reajuste salarial dos servidores municipais em meio a uma série de protestos que vêm acontecendo na cidade, organizada pelo funcionalismo público, incluindo os professores. O documento foi protocolado na casa legislativa nesta sexta-feira, 16.

O aumento proposto pelo chefe do Executivo é de apenas 4,83%, em 2024, antes de tentar a reeleição, ele ofereceu um aumento de 4% aos funcionários. O acréscimo dos vencimentos mensais é válido até abril de 2026, segundo consta no projeto.

Os valores que serão reajustados por escalonamento variam de R$ 11.321,14, salário-base inicial para os especialistas de Políticas Públicas, a R$ 870,16, para os servidores que integram os seguintes postos:

Auxiliar de Ensino Primário I;

Auxiliar de Ensino Primário II;

Cobrador;

Agente de Supervisão de Obras e Serviços;

Agente de Suporte Operacional e Administrativo.

Reajuste dos professores

Os professores também foram contemplados com a tabela encaminhada pelo gestor municipal. A categoria, que está em greve desde o início deste mês, por falta do pagamento do piso salarial, terá os proventos alterados por referência. A listagem vai de A até D voltada para os professores nível 1.

Confira como funciona a listagem

a) 9,25% (nove vírgula vinte e cinco por cento) para o Nível 1 / Referência A;

b) 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) para o Nível 1 / Referência B.

c) 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), a partir do Nível 1 / Referência C;

d) 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), para o quadro suplementar do Magistério Público.

Veja

| Foto: Reprodução | Print do projeto

| Foto: Reprodução | Print do projeto

| Foto: Reprodução | Print do projeto

Os servidores inativos do magistério também terão o salário reajustado. Para esta categoria, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) propôs o percentual de 6,27%.

Abono mensal

O novo projeto de reajuste entregue pelo chefe do Palácio Thomé de Souza também inclui o pagamento do abono salarial de apenas R$ 100 aos agentes de Suporte Operacional e Administrativo, de Copa e Cozinha.

Já para quem atua como médico na prefeitura, com carga horária de 20 horas semanais, continuará recebendo o abono de R$ 1.500,00.

Próximo passo

Após o recebimento do documento, os vereadores deverão analisar a matéria nas comissões temáticas da Casa, como a de Constituição e Justiça (CCJ)e Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF).

Após a análise dos membros do colegiado, que podem acrescentar emenda para incrementar a proposta, o projeto segue para votação em plenário.

*Matéria atualizada para corrigir o percentual proposto pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).