POLÍTICA
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO

Servidores da Bahia podem ter reajuste de mais de 20% no salário

Governo enviou pacote de projetos que visam beneficiar diversos setores do funcionalismo estadual

Redação

Por Redação

13/08/2025 - 7:30 h | Atualizada em 13/08/2025 - 12:46
Alba vai analisar pacote de reajustes
Alba vai analisar pacote de reajustes -

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb) encaminhou, para Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), seis Projetos de Lei que alteram a estrutura remuneratória de 43,4 mil servidores públicos estaduais.

De acordo com a pasta, as propostas preveem ganhos salariais que variam entre 10,2% e 22,1%, divididos em dois anos (2025/2026). As medidas vão gerar um impacto econômico para os cofres públicos estaduais de R$ 118,5 milhões até o fim deste ano, R$ 339,8 milhões em 2026, além de R$ 377,8 milhões no ano de 2027.

Leia Também:

Ex-diretora do Inema é investigada pelo MP por enriquecimento ilícito
Após secretariado, Jerônimo promove mudanças no segundo escalão
Jerônimo anuncia novos secretários da Saeb e Secti

Os Projetos de Lei visam beneficiar 53 carreiras do funcionalismo público estadual, sendo 34 de nível superior e 19 de nível médio. Caso aprovadas pelo Poder Legislativo, os PLs vão reestruturar e alterar a estrutura remuneratória das carreiras, possibilitando a promoção dos cargos e gerando ganhos salariais nos próximos dois anos.

Os reajustes serão implementados na folha de pagamento subsequente, logo após decisão da Assembleia Legislativa, em caso de aprovação. Os percentuais foram frutos de acordos entre Governo e entidades de representação dos servidores, dentro do canal de diálogo permanente entre os trabalhadores e a gestão estadual.

Pacote de benefícios

As medidas propostas nos Projetos de Lei irão se somar ao pacote de benefícios concedidos pelo Governo do Estado para parte do funcionalismo em maio deste ano.

Na folha do mês de maio foram beneficiadas com reajustes as carreiras da Polícia Militar, Polícia Civil e dos agentes penitenciários. Agora, com as propostas para as 53 carreiras, todos serão contemplados com ganhos salariais, após aprovação do Legislativo.

Os seis Projetos de Lei vão beneficiar as carreiras dos seguintes Grupos Ocupacionais:

  • Artes e Cultura
  • Comunicação Social
  • Técnico Administrativo
  • Técnico Específico
  • Serviços de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral do Estado
  • Gestão Pública, Obras Públicas e Fiscalização e Regulação

Também estão contemplados nos PLs, as carreiras de Procurador do Estado, Procurador Jurídico e Especialista em Produção de Informações Econômica, Sociais e Geoambientais, além dos cargos do Quadro Especial das Universidades e do extinto CEPED, dos cargos em comissão da Administração Direta, autárquica e fundacional, dos cargos em comissão do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio (Diretor, Vice-Diretor e Secretário Escolar) e das funções de confiança do Irdeb.

