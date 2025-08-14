Menu
POLÍTICA

Lula rebate fala polêmica de Trump e comenta negociação após tarifaço

Presidente da República retrucou comentário de Trump sobre Brasil ser mau parceiro comercial

Por Redação e Agência Brasil

14/08/2025 - 21:48 h
Lula reagiu contra fala de Trump
Lula reagiu contra fala de Trump -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como “mentira” a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Brasil seria um mau parceiro comercial.

A resposta foi dada nesta quinta-feira, 14, durante evento em Recife, onde Lula entregou títulos de terra no bairro periférico de Brasília Teimosa.

“Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil. E nós estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil. Ele só tem lucro”, afirmou Lula, destacando que, nos últimos 15 anos, os EUA acumularam US$ 410 bilhões de saldo positivo no comércio bilateral.

O presidente reforçou que o Brasil continua disposto a negociar, mesmo diante das críticas e das novas tarifas impostas pelo governo norte-americano.

“É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. Eu quero dizer, para as pessoas mais pobres desse país, que a gente continua com vontade de negociar”, completou.

A fala de Trump contra o Brasil

Mais cedo, Trump afirmou que o Brasil “tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas”. Segundo a agência Reuters, o presidente norte-americano acusou o país de cobrar tarifas “tremendas” sobre produtos dos EUA e justificou o aumento para 50% nas tarifas de importação de produtos brasileiros como resposta.

“Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas tremendas, muito mais do que nós cobrávamos deles. Não estávamos cobrando nada, essencialmente", disse Trump.

O líder americano também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil não estaria seguindo “o rito legal adequadamente”.

Ele classificou Bolsonaro como vítima de “execução política” e associou as novas tarifas àquilo que chamou de “perseguição política”.

“Agora eles estão sendo cobrados em 50% de tarifas, e eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são”, concluiu Trump.

x