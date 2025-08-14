Menu
HOME > POLÍTICA
DE MOLHO

Wagner passa por nova cirurgia e deixa liderança do governo no Senado

Procedimento cirúrgico será realizado nesta quinta-feira, 14

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/08/2025 - 12:47 h | Atualizada em 14/08/2025 - 17:07
Jaques Wagner (PT) vai se afastar da liderança do governo no Senado
O líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT), se afastou do posto. Em postagem nas redes sociais, o parlamentar revelou que precisou adotar a medida por motivos de saúde.

“Amigas e amigos, informo que serei submetido a um procedimento cirúrgico ortopédico nesta semana. Não é nada grave. Durante o período de recuperação, vou acompanhar e participar das atividades legislativas do Senado de forma remota”, informou o petista através de sua conta no X, antigo Twitter.

O procedimento será realizado nesta quinta-feira, 14. Durante o período de recuperação do ex-governador da Bahia, que vai assumir o posto de líder do governo será o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

A intervenção cirúrgica terminou durante a tarde, de acordo com a publicação do próprio congressista nas redes sociais, que disse ainda manter expectativa de um retornar em breve à Casa Legislativa.

"Agora tem início o processo de recuperação. Agradeço as mensagens de apoio e espero retomar as atividades presenciais o mais rápido possível. Seguirei acompanhando, remotamente, as discussões e decisões do Congresso Nacional", escreveu o senador.

Segunda vez

Esta é a segunda vez que Jaques Wagner se afasta da função por causa de uma cirurgia. Em agosto do ano passado ele fez uma cirurgia no tornozelo e se ausentou da função de líder por cerca de 30 dias.

Na ocasião, ele foi substituído por Otto Alencar (PSD). O anúncio da troca foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante evento que celebrou a extensão do programa Pé-de-Meia, de bolsa a estudantes do ensino médio, no Parque de Exposições, em Salvador.

"Wagner vai ter que sair porque ele vai fazer uma cirurgia no pé. Ele quer voltar a jogar bola, porque o Bahia está bem e ele quer voltar a jogar", brincou o presidente antes de fazer o anúncio.

Tags:

cirurgia JAQUES WAGNER liderança do governo no senado Rogério Carvalho

