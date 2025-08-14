Menu
HOME > POLÍTICA
APURAÇÃO

Senadores baianos apoiam abertura da CPI contra adultização infantil

Pedido foi protocolado nesta semana e se for aprovado terá 120 dias para funcionar

Redação

Por Redação

14/08/2025 - 8:05 h | Atualizada em 14/08/2025 - 10:44
Pedido de CPI foi protolado nesta semanado no Senado e contou com assinaturas de senadores baianos
Pedido de CPI foi protolado nesta semanado no Senado e contou com assinaturas de senadores baianos

A abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar influenciadores e redes sociais que promovem a chamada adultização de crianças conta com o apoio de senadores baianos.

Na última terça-feira, 12, o senador baiano Angelo Coronel (PSD) confirmou ter assinado o pedido de abertura de uma CPI. “Assinei o pedido de CPI para investigar influenciadores e redes sociais que promovem conteúdos que erotizam crianças. As denúncias do youtuber felca exigem apuração rigorosa. Quem lucra ou contribui com esse crime deve ser punido com o rigor da lei.”, comentou o senador Coronel.

Efeito Felca? Governo Lula tenta emplacar regulamentação das redes sociais
Caso Hytalo Santos expõe rede de adultização infantil na internet
Adultização silenciosa: o que muitos pais fazem sem notar

Jaques Wagner (PT) também confirmou a assinatura do requerimento da CPI,segundo o site Aqui Só Política. O senador Otto Alencar (PSD) ainda não deu retorno se apoiou a iniciativa, que reuniu 70 assinaturas.

Um requerimento com o pedido de criação da CPI sobre o assunto foi protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Se instalada, a CPI será composta de oito membros e cinco suplentes e terá 120 dias para funcionar.

A comissão deve investigar a relação entre o conteúdo exposto por influenciadores, como Hytalo Santos, e a potencial exploração sexual de menores. O colegiado também vai avaliar a efetividade das políticas de proteção à infância no ambiente digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online.

Felca

A preocupação com a exploração e a sexualização de menores em redes sociais ganhou repercussão nos últimos dias depois de o youtuber Felca ter divulgado um vídeo com denúncias sobre a adultização de menores em plataformas de mídias sociais. Ele citou o influenciador Hytalo Santos, acusado de sexualizar a imagem de menores.

Felca tem quase 16 milhões de seguidores no Instagram e quase 6 milhões no YouTube. O vídeo em que ele faz as denúncias, divulgado na quarta-feira (6), tem mais de 32 milhões de visualizações. Já o empresário e youtuber Hytalo Santos teve sua página no Instagram desativada.

Tags:

adultização infnatil caso felca cpi no senado Hytalo Santos

x