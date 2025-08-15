Nova obstrução pode acontecer caso fim do foro não seja pautado

Oposição na tentativa de obstruir a sessão na Câmara dos Deputados - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Uma nova obstrução na Câmara dos Deputados não está descartada, caso o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não paute a PEC do fim do foro nas próximas semanas e, depois, a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, bolsonaristas não descartam até mesmo nova ocupação da mesa do plenário da Câmara, apesar do risco de punições para os deputados que participaram da primeira invasão, na semana passada.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nenhuma medida está descartada”, disse à coluna, em reservado, uma das principais lideranças bolsonaristas na Câmara.

Atraso

Inicialmente, a oposição esperava que a PEC do fim do foro fosse votada já nesta semana. Após pedidos de partidos de centro e da esquerda, contudo, o presidente da Câmara optou por não pautar a proposta.

O pedido de adiamento foi feito na reunião de líderes da terça-feira, 12. O líder do PSD, Antonio Brito, puxou o coro e pediu para ver o texto atualizado da PEC antes de apoiar ou não a votação.

Sob reserva, lideranças bolsonaristas disseram não ter achado tão ruim o adiamento da votação da proposta em uma semana, na tentativa de se chegar a um texto consensual entre os partidos.

Lideranças de centro, entretanto, avaliam, nos bastidores, que a votação da PEC do fim do foro será complicada, em especial pela complexidade do tema dentro das próprias bancadas.

Apesar do desejo do Centrão em retirar investigações relacionadas às emendas parlamentares das mãos do STF, há um receio de que a situação possa piorar ainda mais quando analisada por juízes de primeira instância.