Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MANDATOS EM RISCO

Motta toma decisão contra motim bolsonarista; veja lista

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram impedir presidente de abrir sessão

Por Gabriela Araújo

08/08/2025 - 20:30 h
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados -

A Mesa da Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Corregedoria Parlamentar as denúncias sobre o motim bolsonarista que obstruiu o plenário na última semana, nos dias 5 e 6 deste mês.

O documento para análise do caso foi enviado nesta sexta-feira, 8, após reunião extraordinária da Mesa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise”, diz a nota da Secretaria-Geral.

A decisão de Motta, por sua vez, contraria a expectativa de parte dos parlamentares que esperava que o presidente sugerisse o afastamento dos colegas que participaram do ato.

Leia Também:

Câmara dos Deputados aprova reajuste de 9% no salário dos militares
Líderes do Congresso convocam reuniões de emergência após obstrução
Após prisão de Bolsonaro, oposição protesta e promete obstrução no Congresso

Com o envio do documento, a Corregedoria deve analisar a solicitação se o caso pode resultar na suspensão do mandato dos deputados pelo período de seis meses.

Deputados que podem ter mandato suspenso

O documento encaminhado por Motta atendeu aos casos apontados pelo PT, que denunciou cinco deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são eles:

  • Júlia Zanatta (PL-SC);
  • Marcel van Hattem (Novo-RS);
  • Marcos Pollon (PL-MS);
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP);
  • Zé Trovão (PL-SC).

Veja obstrução dos deputados

Além do partido de Lula, a agremiação que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, também apresentou uma representação a Motta. No documento, a sigla sugere o afastamento da seguinte parlamentar:

Corregedoria da Câmara dos Deputados

A análise pela corregedoria está prevista no ato da mesa que estabelece as regras de afastamento temporário do mandato.

Deste modo, o corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA), tem 48 horas para elaborar seu parecer à mesa.

Se a Mesa decidir pelo afastamento dos parlamentares citados, o caso passa a ser analisado pelo Conselho de Ética. A decisão final cabe ao plenário da Câmara, em votação pautada por Motta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta obstrução Câmara dos Deputados obstrução Congresso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x