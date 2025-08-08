Motta toma decisão contra motim bolsonarista; veja lista

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

A Mesa da Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Corregedoria Parlamentar as denúncias sobre o motim bolsonarista que obstruiu o plenário na última semana, nos dias 5 e 6 deste mês.

O documento para análise do caso foi enviado nesta sexta-feira, 8, após reunião extraordinária da Mesa.

“A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise”, diz a nota da Secretaria-Geral.

A decisão de Motta, por sua vez, contraria a expectativa de parte dos parlamentares que esperava que o presidente sugerisse o afastamento dos colegas que participaram do ato.

Com o envio do documento, a Corregedoria deve analisar a solicitação se o caso pode resultar na suspensão do mandato dos deputados pelo período de seis meses.

Deputados que podem ter mandato suspenso

O documento encaminhado por Motta atendeu aos casos apontados pelo PT, que denunciou cinco deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são eles:

Júlia Zanatta (PL-SC);

Marcel van Hattem (Novo-RS);

Marcos Pollon (PL-MS);

Paulo Bilynskyj (PL-SP);

Zé Trovão (PL-SC).

Veja obstrução dos deputados

O dep. Marcel Van Hattem do NOVO se comportou como um playboy mimado em plena Câmara dos Deputados, tentando impedir que o presidente Hugo Motta se sentasse à mesa.



É a cara da extrema-direita: tumultuar, chantagear o país e proteger os golpistas do 8 de janeiro e a família… pic.twitter.com/ilW2E5nZnw — Matheus Gomes (@matheuspggomes) August 7, 2025

Além do partido de Lula, a agremiação que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, também apresentou uma representação a Motta. No documento, a sigla sugere o afastamento da seguinte parlamentar:

Deputada Camila Jara (PT-MT), sob uma suposta alegação de ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Corregedoria da Câmara dos Deputados

A análise pela corregedoria está prevista no ato da mesa que estabelece as regras de afastamento temporário do mandato.

Deste modo, o corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA), tem 48 horas para elaborar seu parecer à mesa.

Se a Mesa decidir pelo afastamento dos parlamentares citados, o caso passa a ser analisado pelo Conselho de Ética. A decisão final cabe ao plenário da Câmara, em votação pautada por Motta.