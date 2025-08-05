Líderes do Congresso convocam reuniões de emergência após obstrução

Presidentes do Senado e Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Motta - Foto: Edilson Rodrigues | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) cancelou a sessão na casa legislativa nesta terça-feira, 5, após a bancada de oposição ter obstruído o debate em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com o cancelamento, Motta, que afirmou que uma decisão judicial deva ser cumprida e não cabe ao presidente da Câmara avaliar, convocou os líderes partidários para uma reunião de emergência onde irão discutir a situação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Camara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento”, escreveu Motta em publicação na rede social X.

A manifestação também foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que afirmou que a obstrução é um "exercício arbitrário das próprias razões” e inviabiliza os trabalhos no plenário.

“A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos”, pontuou o presidente, que também irá convocar uma reunião de líderes pra discutir o assunto.

Eduardo prevê sanções

Em entrevista ao portal Metropoles nesta terça, o deputado Eduardo Bolsonaro levantou a possibilidade de que Hugo Motta e Davi Alcolumbre também sejam sancionados pelo governo Trump caso "não cumpram seu papel".

“Está sendo dada uma oportunidade a elesde cumprirem o seu papel enquanto representantes da sociedade. Eu não falo pelo governo americano, mas pode sim haver sanções. Se continuar nessa toada de Alexandre de Moraes abusando do poder e nada sendo feito, pode sim, possivelmente nas cenas dos próximos capítulos, isso daí ocorrer”, disse Eduardo.

O tom de ameaça do deputado licenciado se deve à pressão que é feita para que Hugo Motta paute o projeto de lei que anistia os réus da trama golpísta e para que Alcolumbre paute o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.