POLÍTICA

Após prisão de Bolsonaro, oposição protesta e promete obstrução no Congresso

Ex-presidente teve prisão domiciliar decretada na noite de segunda-feira, 4

Por Redação

05/08/2025 - 14:00 h
Liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a bancada defende a adoção de anistia a Bolsonaro e o fim do foro privilegiado
Liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a bancada defende a adoção de anistia a Bolsonaro e o fim do foro privilegiado

A bancada de oposição ao presidente Lula protestou nesta terça-feira, 5, contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e anunciou que vai adotar a obstrução de pautas no Congresso Nacional.

Liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a bancada defende a adoção de anistia a Bolsonaro e o fim do foro privilegiado. A medida foi batizada como 'pacote da paz', que segundo ele, envolve o perdão aos condenados no 8 de janeiro de 2023.

De acordo com o g1, a avaliação entre aliados do ex-presidente é de que a prisão domiciliar de Bolsonaro inflamou o retorno às atividades no Parlamento.

"A solução para os problemas do Brasil está nas mãos do Congresso. No pacote da paz, vamos propor a anistia ampla, geral e irrestrita e o impeachment de Alexandre de Moraes. O Brasil clama por paz", escreveu Flávio nas redes sociais.

O anúncio da medida da bancada foi feitou em uma coletiva de imprensa em Brasília, nesta manhã. Depois, o grupo seguiu para o plenário da Câmara dos Deputados, onde se reuniu no local destinado à Mesa Diretora da Casa com esparadrapos na boca, em forma de protesto, alegando censura.

Anistia ampla e irrestrita

O "pacote da paz" defende que o governo adote como medidas para sanar a crise política a defesa da aprovação de um perdão aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, proposta que está paralisada na Câmara. O grupo também exige que seja aprovado o fim do foro privilegiado a parlamentares.

