Lula ignora prisão domiciliar de Bolsonaro e mantém foco no Brasil

Presidente Lula (PT) durante discurso - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) afirmou que não se posicionará sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada na segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não quero falar do que aconteceu hoje com o outro cidadão brasileiro que tentou dar o golpe. Eu quero falar do nosso país, dar uma chance de falar do Brasil”, disse o petista nesta terça-feira, 5.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração aconteceu durante a abertura da 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, no Palácio do Itamaraty, localizado em Brasília.

Além de Lula, o comportamento de silenciamento sobre o tema também foi adotado pelos ministros de governo. Até o momento, apenas o ministro de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, comentou sobre a decisão monocrática da Suprema Corte.

“Urgente: por desobediência às medidas cautelares, entre elas de não usar redes socias, STF determina prisão domiciliar para @jairbolsonaro”, escreveu ele no X (antigo Twitter), na noite de segunda.

Urgente: por desobediência às medidas cautelares, entre elas de não usar redes socias, STF determina prisão domiciliar para @jairbolsonaro — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) August 4, 2025

Ao Portal A TARDE, a assessoria do ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o gestor não se posicionará sobre o assunto.

Prisão domiciliar de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está preso domiciliarmente após decreto do ministro Alexandre por uso das redes sociais por intermédio de terceiros para incentivar as manifestações contra o STF no último domingo, 3.

Um dos argumentos utilizados pelo magistrado leva em conta o uso das redes sociais dos filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro para incitar os manifestantes.

"O réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de inventivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal", escreveu na decisão.

Para Moraes, o caso se enquadra em descumprimento das medidas cautelares adotadas no mês passado contra o ex-presidente.

Entenda medidas cautelares contra Bolsonaro

Uso de tornozeleira eletrônica;

Recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados;

Proibição de aproximação e de acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros;

Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras;

Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Proibição de manter contato com Eduardo Bolsonaro e investigados dos quatro núcleos da trama golpista.

Quatro pontos para entender a prisão do Bolsonaro