Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SILÊNCIO

Lula ignora prisão domiciliar de Bolsonaro e mantém foco no Brasil

Rival histórico do petista, ex-presidente teve prisão domiciliar decretada pelo STF

Por Gabriela Araújo

05/08/2025 - 15:58 h
Presidente Lula (PT) durante discurso
Presidente Lula (PT) durante discurso -

O presidente Lula (PT) afirmou que não se posicionará sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada na segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não quero falar do que aconteceu hoje com o outro cidadão brasileiro que tentou dar o golpe. Eu quero falar do nosso país, dar uma chance de falar do Brasil”, disse o petista nesta terça-feira, 5.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A declaração aconteceu durante a abertura da 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, no Palácio do Itamaraty, localizado em Brasília.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro apresenta "pacote da paz" com anistia e impeachment de Moraes
Após prisão de Bolsonaro, oposição protesta e promete obstrução no Congresso
Prisão de Bolsonaro pode travar acordo do Brasil com os EUA? Entenda
Bolsonaro pode cumprir até 43 anos de prisão por cinco crimes

Além de Lula, o comportamento de silenciamento sobre o tema também foi adotado pelos ministros de governo. Até o momento, apenas o ministro de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, comentou sobre a decisão monocrática da Suprema Corte.

“Urgente: por desobediência às medidas cautelares, entre elas de não usar redes socias, STF determina prisão domiciliar para @jairbolsonaro”, escreveu ele no X (antigo Twitter), na noite de segunda.

Ao Portal A TARDE, a assessoria do ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o gestor não se posicionará sobre o assunto.

Prisão domiciliar de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está preso domiciliarmente após decreto do ministro Alexandre por uso das redes sociais por intermédio de terceiros para incentivar as manifestações contra o STF no último domingo, 3.

Um dos argumentos utilizados pelo magistrado leva em conta o uso das redes sociais dos filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro para incitar os manifestantes.

"O réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de inventivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal", escreveu na decisão.

Para Moraes, o caso se enquadra em descumprimento das medidas cautelares adotadas no mês passado contra o ex-presidente.

Entenda medidas cautelares contra Bolsonaro

  • Uso de tornozeleira eletrônica;
  • Recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados;
  • Proibição de aproximação e de acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros;
  • Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras;
  • Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.
  • Proibição de manter contato com Eduardo Bolsonaro e investigados dos quatro núcleos da trama golpista.

Quatro pontos para entender a prisão do Bolsonaro

  • Descumprimento das medidas cautelares: o magistrado diz que Bolsonaro violou pela segunda vez as determinações da Justiça para justificar a prisão;
  • Participação virtual nas manifestações: o ponto chave para a decisão de Moraes, segundo ele, deve-se à participação por chamada de vídeo do ex-presidente nas manifestações bolsonaristas realizadas em ao menos 60 cidades do país.
  • Conduta ilícita: na decisão, Moraes aponta uma “conduta ilícita dissimulada” de Bolsonaro, ao preparar material pré-fabricado para ser divulgado em manifestações e redes sociais;
  • Aparição nas redes sociais: o ministro também mencionou a foto que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou em suas redes sociais ao lado do ex-presidente e suas filhas, e logo em seguida, apagou uma postagem nas redes sociais para tentar ocultar a infração.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolsonaro preso Lula Prisão domiciliar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT) durante discurso
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Presidente Lula (PT) durante discurso
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Presidente Lula (PT) durante discurso
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Presidente Lula (PT) durante discurso
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x