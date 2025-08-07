Menu
POLÍTICA
GUERRA NO CONGRESSO

Nikolas Ferreira faz ameaças e quer Alcolumbre fora do Senado

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pressionam por impeachment do ministro Alexandre de Moraes

Por Gabriela Araújo

07/08/2025 - 19:53 h
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sugeriu a abertura de um pedido de impeachment contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), após o chefe do Legislativo afirmar que “não pautará” o pedido contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Então serão dois impeachments”, escreveu o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em seu perfil no X (antigo Twitter).

A reação de Nikolas Ferreira acontece após a repercussão da declaração de Alcolumbre durante uma reunião de líderes partidários do governo Lula e da oposição nesta quinta-feira, 7.

“Nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto impeachment de ministro do STF para votar”, disse. A mensagem foi revelada pela Coluna O Estado de S.Paulo, conhecida como O Estadão.

Há uma pressão por senadores de oposição, que dizem já ter assinaturas suficientes para instaurar o processo para derrubar o ministro Alexandre de Moraes.

Sem punição

Davi Alcolumbre disse em conversas com senadores que apoiaram o motim dentro do Congresso Nacional que a desocupação do Senado deveria ocorrer sem confusão e que ele não faria "nenhum compromisso" para poder retomar a sua cadeira.

Ele avisou que seria duro, mas que sua opção era pelo diálogo e entendimento. Justamente por isso não fez ameaças de punição e descarta qualquer medida como a que foi prometida por Hugo Motta, de suspender deputados envolvidos no motim por seis meses.

Oposição quer impeachment de Moraes

A bancada de oposição do Senado anunciou, nesta quinta-feira, 7, que conseguiu reunir as 41 assinaturas em apoio ao pedido de impeachmentde Alexandre de Moraes, ministro do STF. O anúncio foi feito pelo líder do bloco, Rogério Marinho (PL-RN).

A 41ª assinatura coletada foi a do senador Laércio Oliveira (PP-SE). Após atingir o número, a oposição resolveu desobstruir as atividades dentro do Senado, e se comprometeu a participar dos debates sobre temas que interessam a população em geral.

“Estamos desobstruindo e a oposição vai participar dos debates das pautas que interessam ao Brasil, pautas que interessam a todos, para aquém das questões ideológicas”, afirmou o senador Rogério Marinho.

A bancada baiana, formada pelos senadores Otto Alencar (PSD), Angelo Coronel (PSD) e Jaques Wagner (PT), não assinou a lista da oposição.

