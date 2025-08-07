Menu
POLÍTICA

Oposição consegue assinaturas necessárias para impeachment de Moraes

Bloco no Senado quer saída de ministro do STF

Por Cássio Moreira

07/08/2025 - 12:49 h
Ministro Alexandre de Moraes pode se tornar alvo de impeachment
Ministro Alexandre de Moraes pode se tornar alvo de impeachment -

A bancada de oposição do Senado anunciou, nesta quinta-feira, 7, que conseguiu reunir as 41 assinaturas em apoio ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio foi feito pelo líder do bloco, Rogério Marinho (PL-RN).

A 41ª assinatura coletada foi a do senador Laércio Oliveira (PP-SE). Após atingir o número, a oposição resolveu desobstruir as atividades dentro do Senado, e se comprometeu a participar dos debates sobre temas que interessam a população em geral.

“Estamos desobstruindo e a oposição vai participar dos debates das pautas que interessam ao Brasil, pautas que interessam a todos, para aquém das questões ideológicas”, afirmou o senador Rogério Marinho.

A bancada baiana, formada pelos senadores Otto Alencar (PSD), Angelo Coronel (PSD) e Jaques Wagner (PT), não assinou a lista da oposição.

Tramitação

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem dito nos bastidores que não deverá pautar o impeachment de Moraes, embora não tenha se manifestado publicamente acerca do tema.

Para que o impeachment do magistrado seja aprovado, são necessários 54 votos do Senado. Antes disso, caberá a Alcolumbre decidir colocar ou arquivar os pedidos apresentados até o momento.

