Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Protesto por Bolsonaro chega ao fim: oposição desocupa plenário do Senado

Parlamentares bolsonaristas protestavam na Casa há mais de 40 horas

Por Redação

07/08/2025 - 11:52 h
Líder da oposição no Senado Federal, senador Rogerio Marinho (PL-RN), concedeu entrevista nesta quinta após desocupar o plenário
Líder da oposição no Senado Federal, senador Rogerio Marinho (PL-RN), concedeu entrevista nesta quinta após desocupar o plenário -

Após Motta retomar plenário da Câmara dos Deputados, cupado por parlamentares bolsonaristas que protestavam em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a bancada de oposição também liberou o plenário do Senado da manifestação.

Em entrevista coletiva após o grupo deixar o espaço na manhã desta quinta-feira, 7, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), anunciou a retirada dos demais senadores para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), abrisse a sessão do dia, que ocorre de forma remota.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Estamos nesse momento nos retirando da mesa. Estamos desobstruindo e esperamos que a partir de agora possamos discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos independente da posição ideológica", afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Protesto por Bolsonaro chega ao fim: oposição desocupa plenário do Senado
| Foto: Divulgação/Agência Senado

A oposição desocupou o plenário do Senado após pouco mais de 47 horas de ocupação. Os senadores protestavam em defesa de Bolsonaro, com alegações de que a PEC da Anistia fosse colocada em votação, assim como o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Leia Também:

PEC da Anistia: saiba o que falta para projeto ser votado
Abandonou o pet, vai pagar: projeto na Bahia propõe multa de até R$ 10 mil
Plano de rodovias do DNIT está defasado, aponta TCU
Gilmar Mendes ironiza veto dos EUA e alfineta Trump

PEC da Anistia

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) visa garantir a anistia para os condenados e acusados de tentativa de golpe de Estado, o que envolve a invasão que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023.

Desocupação na Câmara

A desocupação na Câmara ocorreu na noite de quarta-feira, 6, quando o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), reassumiu a cadeira da presidência e subiu o tom em discurso na Casa.

Motta reforçou a necesside de se estabelecer o diálogo dentro da Câmara, e afirmou que o fortalecimento das casas legislativas garante a estabilidade do regime democrático. Para ocupar sua cadeira de presidente, o político precisou fazer um apelo ao deputado Marcel van Hattem (Novo), que sentou no lugar durante o protesto dos bolsonaristas.

“Nossa presença nesta Mesa, na noite de hoje, é para garantir duas coisas: a primeira é o respeito a esta Presidência, como quer que seja; e a segunda, é para que esta Casa possa se fortalecer", disparou Motta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolsonarismo bolsonaristas Bolsonaro Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Líder da oposição no Senado Federal, senador Rogerio Marinho (PL-RN), concedeu entrevista nesta quinta após desocupar o plenário
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Líder da oposição no Senado Federal, senador Rogerio Marinho (PL-RN), concedeu entrevista nesta quinta após desocupar o plenário
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Líder da oposição no Senado Federal, senador Rogerio Marinho (PL-RN), concedeu entrevista nesta quinta após desocupar o plenário
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Líder da oposição no Senado Federal, senador Rogerio Marinho (PL-RN), concedeu entrevista nesta quinta após desocupar o plenário
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x