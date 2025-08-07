PEC da Anistia: saiba o que falta para projeto ser votado

Imagens da invasão ocorreu em 2023 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A bancada de oposição do Congresso Nacional tem tentado emplacar nos últimos meses a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que anistia os condenados por participação nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A PEC, que hoje divide o tabuleiro político nacional, precisa de um número mínimo de votos, seja na Câmara ou no Senado.

Como apresentar uma PEC?

Uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) pode ser apresentada pelo presidente da República, por um mínimo de 171 deputados federais ou 27 senadores, o que representa 1/3 das casas legislativas.

Após a apresentação, o texto deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsável por analisar a admissibilidade da proposta, que não pode ferir as chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal.

Após a análise do mérito, o texto segue para o Plenário, onde precisa de uma votação mínima. Aprovada nas duas Casas (Câmara e Senado), a PEC é promulgada em sessão do Congresso Nacional, sem necessidade de sanção do presidente da República.

Quantos votos são necessários para aprovar uma PEC?

Para a aprovação de uma PEC, é necessário um número mínimo de 308 deputados federais, em um universo de 513 parlamentares na Câmara. Já no Senado, é preciso ter o mínimo de 49 votos dos 81 senadores.

Oposição reforça pedido de anistia

Na última semana, o bloco de oposição voltou a pedir a anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a aprovação da pauta faz parte de um "pacote da paz".

"Não tem mais condição de nós não apreciarmos aqui no Plenário da Câmara e do Senado uma anistia ampla, geral e irrestrita, que hoje não acontece, porque há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria ela vai ser declarada inconstitucional", afirmou em conversa com a imprensa.

Preso em regime domiciliar, Bolsonaro também tem se posicionado a favor da ampla anistia. Em julho deste ano, o ex-presidente reforçou o interesse na pauta. "Qual interesse pessoal meu na anistia? Eu estava no Brasil no dia 8 de janeiro? Está certo me colocarem no 8 de janeiro, quando eu estava nos Estados Unidos?", questionou Bolsonaro em entrevista ao canal CNN.