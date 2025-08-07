Hugo Motta manda duro recado após tomar mesa da Câmara

Hugo Motta prega diálogo ao assumir cadeira - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

"Nossa democracia não pode ser negociada", assim bradou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), ao subir o tom em discurso durante sessão da Casa, na noite de quarta-feira, 6, após um grupo de parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupar a mesa do Plenário.

Motta reforçou a necessidade de se estabelecer o diálogo dentro da Câmara, e afirmou que o fortalecimento das casas legislativas garante a estabilidade do regime democrático. Para ocupar sua cadeira de presidente, o político precisou fazer um apelo ao deputado Marcel van Hattem (Novo), que sentou no lugar durante o protesto dos bolsonaristas.

“Nossa presença nesta Mesa, na noite de hoje, é para garantir duas coisas: a primeira é o respeito a esta Presidência, como quer que seja; e a segunda, é para que esta Casa possa se fortalecer", disparou Motta, que continuou.

“Vamos continuar apostando no diálogo. Só o diálogo é que mostrará a luz das grandes construções que o Brasil precisa. Nossa democracia não pode ser negociada", compleou o presidente da Câmara dos Deputados.

Protestos em Brasília

Um grupo de parlamentares apoiadores de Jair Bolsonaro passou a ocupar o Congresso Nacional. A movimentação foi um protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente, fruto de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O objetivo do bloco, segundo alguns dos deputados e senadores, é viabilizar a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que garante a anistia para os condenados e acusados de tentativa de golpe de Estado, o que envolve a invasão que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023.

“Essa Mesa não será refém de nenhum tipo de ameaça. Não é um gesto de enfrentamento, é um gesto de reafirmação da democracia brasileira”, afirmou Hugo Motta durante o discurso.