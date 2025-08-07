Deputada bolsonarista usa bebê de 'escudo' na Câmara; veja

Deputada Julia Zanatta no Plenário da Câmara - Foto: Divulgação

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), integrante da 'linha de frente' bolsonarista no Congresso Nacional, usou a filha recém-nascida de quatro meses como 'escudo' dentro da Câmara Federal, durante a sessão desta quarta-feira, 6.

Julia, que fazia parte do grupo que protestava contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a sentar na mesa da presidência da Casa com a filha no colo. Alvo de críticas, a parlamentar admitiu nas redes sociais que usou a criança para se blindar.

"Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança eles querem é INVIABILIZAR o exercício profissional de uma mulher usando sim uma criança como escudo", escreveu.

Consequências

O presidente da Comissão dos Direitos Humanos, deputado Reimont (PT-RJ), afirmou que acionou o Conselho Tutelar de Brasília para investigar uma possível situação de risco envolvendo a deputada e a criança.

“Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional”, escreveu o deputado.