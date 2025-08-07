Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Deputada bolsonarista usa bebê de 'escudo' na Câmara; veja

Julia Zanatta faz parte de grupo que protesta contra prisão de Bolsonaro

Por Cássio Moreira

07/08/2025 - 6:47 h | Atualizada em 07/08/2025 - 8:38
Deputada Julia Zanatta no Plenário da Câmara
Deputada Julia Zanatta no Plenário da Câmara

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), integrante da 'linha de frente' bolsonarista no Congresso Nacional, usou a filha recém-nascida de quatro meses como 'escudo' dentro da Câmara Federal, durante a sessão desta quarta-feira, 6.

Julia, que fazia parte do grupo que protestava contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a sentar na mesa da presidência da Casa com a filha no colo. Alvo de críticas, a parlamentar admitiu nas redes sociais que usou a criança para se blindar.

Leia Também:

Mota ameaça suspender mandato de deputados que ocupam Mesa Diretora
Bolsonaro recorre da prisão domiciliar após condenação
Jerônimo cobra Congresso após protesto de bolsonaristas
Jerônimo se pronuncia sobre prisão de Bolsonaro; veja

"Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança eles querem é INVIABILIZAR o exercício profissional de uma mulher usando sim uma criança como escudo", escreveu.

Consequências

O presidente da Comissão dos Direitos Humanos, deputado Reimont (PT-RJ), afirmou que acionou o Conselho Tutelar de Brasília para investigar uma possível situação de risco envolvendo a deputada e a criança.

“Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional”, escreveu o deputado.

Bolsonaro Câmara Câmara dos Deputados Júlia Zanatta

