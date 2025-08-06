Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro recorre da prisão domiciliar após condenação

Defesa do ex-presidente que Moraes reconsidere a medida por meio de juízo de retratação

Por Redação

06/08/2025 - 20:51 h
A decisão de Moraes foi motivada por reiteradas violações de medidas cautelares
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou, nesta quarta-feira, 6, um recurso contra a prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de contato com outros investigados, determinados pelo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o G1, os advogados pedem que Moraes reconsidere a medida por meio de juízo de retratação. Caso contrário, solicitam que o processo seja encaminhado com urgência ao plenário físico da Corte, conforme previsto no regimento interno do STF. A defesa argumenta que não houve descumprimento das restrições judiciais anteriores.

Reincidência e conduta “dissimulada”

A decisão de Moraes foi motivada por reiteradas violações de medidas cautelares, como:

  • recolhimento noturno
  • uso obrigatório de tornozeleira

O ministro afirma que Bolsonaro participou indiretamente dos atos do último domingo, 3, por meio das redes sociais de aliados. Entre eles, estavam, inclusive, seus filhos parlamentares, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Os parlamentares estariam veiculando mensagens que, segundo Moraes, incentivavam ataques ao STF e defendiam intervenção estrangeira no Judiciário.

A conduta do ex-presidente foi classificada como “ilícita e dissimulada”, com uso de conteúdos pré-produzidos e uma tentativa contínua de intimidar o Supremo.

Supostas provas

Moraes listou como provas:

  • Vídeos e postagens preparados antes dos atos;
  • Participações em chamadas de vídeo, incluindo uma com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante protesto em São Paulo;
  • Imagem publicada por Flávio Bolsonaro, em que o pai aparece ao telefone durante manifestação no Rio;
  • Tentativas de apagar publicações para eliminar evidências, o que, segundo o ministro, também configura violação.

“A Justiça é cega, mas não é tola”, escreveu Moraes. “E não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico.”

Tentativa de golpe

Bolsonaro já responde a uma ação penal que investiga sua suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já pediu sua condenação por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa, que, juntos, podem somar até 44 anos de prisão.

x