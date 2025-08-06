Tarifaço entra em vigor: entenda o que muda com medida dos EUA

Tarifaço entrou em vigor nesta quarta, 6 - Foto: Jim Watson | AFP

O 'tarifaço' dos Estados Unidos contra o Brasil entrou oficialmente em vigor nesta quarta-feira, 6. A medida da Casa Branca, iniciativa do presidente Donald Trump, prevê uma sobretaxa de até 50% para produtos brasileiros exportados para o país.

Anunciada no dia 9 de julho, tendo como justificativa uma suposta perseguição do Judiciário ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a taxa foi oficiliazada no dia 30 do mesmo mês, mas adiada para começar nesta quarta, 6 (a expectativa é que tivesse início no primeiro dia de agosto).

"Recentemente, membros do Governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes que prejudicam e ameaçam a economia dos Estados Unidos, conflitam e ameaçam a política dos Estados Unidos de promover a liberdade de expressão e eleições livres e justas no país e no exterior, e violam direitos humanos fundamentais. De fato, certas autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar plataformas online dos Estados Unidos a censurar contas ou conteúdo de cidadãos americanos, quando tais contas ou conteúdo forem protegidos pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos nos Estados Unido", afirmou a Casa Branca, no comunicado emitido no dia 30 de julho.

O que muda com o tarifaço?

A imposição do tarifaço traz mais 40% de tarifas sobre a taxa de 10%, já anunciada pela Casa Branca em abril deste ano. A expectativa é de que a sobretaxa consiga atingir até 35,9% das mercadorias brasileiras enviadas para os EUA.

Serão tarifados apenas os produtos que embarcaram para os Estados Unidos a partir de 1h, levando em consideração o horário de verão da Costa Leste do país, uma hora atrás de Brasília.

As cargas enviadas para até sete dias após o comunicado oficial (30 de julho) também não serão tarifas, desde que entrem nos Estados Unidos até o dia 5 de outubro.

Itens que estão no tarifaço

Ao todo, cerca de 694 itens foram retirados da lista de produtos que serão tarifados. O grupo engloba importantes mercadorias, como café, carne bovina, ferro e petróleo.

Foram retirados da sobretaxa adicional os seguintes insumos:

Castanha-do-Brasil

Artigos de aeronaves civis não militares

Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno

Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica

Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos

Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose

Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção

Prata e ouro, na forma de lingote ou dore

Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço

Fertilizantes minerais e químicos variados

Prata e ouro (lingote ou dore)

Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado

Sucos de laranja congelados e não congelados

Itens que serão tarifados:

Laranja;

Petróleo;

Metal;

Café;

Ferro;

Soja;

Celulose

Alckmin na articulação

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tem atuado na linha de frente das negociações com os Estados Unidos, além de elaborar alternativas para mitigar o impacto da medida para os setores diretamente atingidos.

"A orientação do presidente Lula tem sido de negociação, diálogo, e nós vamos trabalhar para reverter esse processo e, além disso, apoiar as empresas, apoiar o emprego e apoiar o setor produtivo, e abrir mercado", afirmou Alckmin, na terça, 5, ao falar sobre a atuação do Planalto.

"Inúmeras reuniões ocorreram, foram excluídas (da sobretaxa) 45% das nossas exportações, 694 itens, e 20%, quase isso, 19,5% na Seção 232 (que permite que o presidente dos Estados Unidos imponham tarifas ou outras restrições comerciais a produtos importados). Portanto, a tarifa é igual para nós e o restante do mundo. Mas ficaram mais de 35% nessa injustificada tarifa de 10, mais 40%", detalhou Alckmin.