Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Tarifaço entra em vigor: entenda o que muda com medida dos EUA

Veja a lista de produtos que serão tarifados Veja a lista de produtos que serão tarifados pela Casa Branca

Por Cássio Moreira

06/08/2025 - 17:26 h
Tarifaço entrou em vigor nesta quarta, 6
Tarifaço entrou em vigor nesta quarta, 6 -

O 'tarifaço' dos Estados Unidos contra o Brasil entrou oficialmente em vigor nesta quarta-feira, 6. A medida da Casa Branca, iniciativa do presidente Donald Trump, prevê uma sobretaxa de até 50% para produtos brasileiros exportados para o país.

Anunciada no dia 9 de julho, tendo como justificativa uma suposta perseguição do Judiciário ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a taxa foi oficiliazada no dia 30 do mesmo mês, mas adiada para começar nesta quarta, 6 (a expectativa é que tivesse início no primeiro dia de agosto).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Recentemente, membros do Governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes que prejudicam e ameaçam a economia dos Estados Unidos, conflitam e ameaçam a política dos Estados Unidos de promover a liberdade de expressão e eleições livres e justas no país e no exterior, e violam direitos humanos fundamentais. De fato, certas autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar plataformas online dos Estados Unidos a censurar contas ou conteúdo de cidadãos americanos, quando tais contas ou conteúdo forem protegidos pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos nos Estados Unido", afirmou a Casa Branca, no comunicado emitido no dia 30 de julho.

O que muda com o tarifaço?

A imposição do tarifaço traz mais 40% de tarifas sobre a taxa de 10%, já anunciada pela Casa Branca em abril deste ano. A expectativa é de que a sobretaxa consiga atingir até 35,9% das mercadorias brasileiras enviadas para os EUA.

Serão tarifados apenas os produtos que embarcaram para os Estados Unidos a partir de 1h, levando em consideração o horário de verão da Costa Leste do país, uma hora atrás de Brasília.

Leia Também:

Mudanças climáticas: Terra está secando mais rápido do que nunca
PCC: polícia argentina identifica membros e práticas da facção no país
Tarifaço: Lula toma atitude 'internacional' contra Trump; saiba qual
Rui minimiza impacto do tarifaço de Trump: “Não é devastador”

As cargas enviadas para até sete dias após o comunicado oficial (30 de julho) também não serão tarifas, desde que entrem nos Estados Unidos até o dia 5 de outubro.

Itens que estão no tarifaço

Ao todo, cerca de 694 itens foram retirados da lista de produtos que serão tarifados. O grupo engloba importantes mercadorias, como café, carne bovina, ferro e petróleo.

Foram retirados da sobretaxa adicional os seguintes insumos:

  • Castanha-do-Brasil
  • Artigos de aeronaves civis não militares
  • Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno
  • Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica
  • Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos
  • Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose
  • Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção
  • Prata e ouro, na forma de lingote ou dore
  • Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço
  • Fertilizantes minerais e químicos variados
  • Prata e ouro (lingote ou dore)
  • Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado
  • Sucos de laranja congelados e não congelados

Itens que serão tarifados:

  • Laranja;
  • Petróleo;
  • Metal;
  • Café;
  • Ferro;
  • Soja;
  • Celulose

Alckmin na articulação

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tem atuado na linha de frente das negociações com os Estados Unidos, além de elaborar alternativas para mitigar o impacto da medida para os setores diretamente atingidos.

"A orientação do presidente Lula tem sido de negociação, diálogo, e nós vamos trabalhar para reverter esse processo e, além disso, apoiar as empresas, apoiar o emprego e apoiar o setor produtivo, e abrir mercado", afirmou Alckmin, na terça, 5, ao falar sobre a atuação do Planalto.

"Inúmeras reuniões ocorreram, foram excluídas (da sobretaxa) 45% das nossas exportações, 694 itens, e 20%, quase isso, 19,5% na Seção 232 (que permite que o presidente dos Estados Unidos imponham tarifas ou outras restrições comerciais a produtos importados). Portanto, a tarifa é igual para nós e o restante do mundo. Mas ficaram mais de 35% nessa injustificada tarifa de 10, mais 40%", detalhou Alckmin.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil e estados unidos economia estados unidos tarifaço taxa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tarifaço entrou em vigor nesta quarta, 6
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Tarifaço entrou em vigor nesta quarta, 6
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Tarifaço entrou em vigor nesta quarta, 6
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Tarifaço entrou em vigor nesta quarta, 6
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x