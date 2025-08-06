Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Tarifaço: Lula toma atitude 'internacional' contra Trump; saiba qual

Medida do governo americano passa a valer nesta quarta-feira, 6

Por Cássio Moreira

06/08/2025 - 14:20 h | Atualizada em 06/08/2025 - 14:32
Governo Lula aciona a OMC contra tarifa de Trump
Governo Lula aciona a OMC contra tarifa de Trump -

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) para fazer uma consulta acerca da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados para o país.

O pedido para a consulta foi oficializado nesta quarta-feira, 6, mesmo dia em que o 'tarifaço' passou a valer. A iniciativa do Palácio do Planalto tem como objetivo solicitar informações acerca da medida da OMC, podendo pedir mudanças na tarifa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Itamaraty também entende que o tarifaço descumpre diversos pontos previstos dentro da OMC, como a cláusula da 'Nação Mais Favorecida'. O Ministério das Relações Exteriores ainda alerta para os possíveis riscos da posição dos EUA para política internacional de comércio.

Leia Também:

Rui minimiza impacto do tarifaço de Trump: “Não é devastador”
Governo Lula age para proteger pequenos produtores após tarifaço de Trump
Em meio a tarifaço, Alckmin tem agenda marcada em Salvador

"Ao se distanciar dos compromissos multissetoriais característicos da OMC, a medida desestabiliza o equilíbrio construído ao longo de décadas de negociações multilaterais e representa sério risco à arquitetura internacional de comércio", diz trecho do documento elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Etapas do processo

O processo de contestação da tarifa de 50% dos EUA envolve três etapas. A primeira delas, já iniciada, é a da consulta, quando a parte reclamante solicita informações sobre as práticas e impostos. Em seguida, é iniciada a fase do painel, quando ocorrem audiências sobre os temas, em um prazo que pode chegar a até 12 meses (um ano).

A última fase é o órgão de apelação, quando o país reclamante pode contestar o relatório final da OMC, em caso de discordâncias.

Entenda o tarifaço

Medida que passa a valer nesta quarta-feira, 6, a sobretaxa de 50% do governo dos Estados Unidos contempla produtos brasileiros que sejam exportados para o país. Ao anunciar o 'tarifaço', o presidente Donald Trump fez acusações ao Judiciário do Brasil, também alvo de retaliações.

Ao todo, cerca de 694 itens previstos inicialmente no tarifaço, que deveria ter entrado em vigor na última semana, foram retirados da lista do governo americano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos EUA Lula tarifaço taxa trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo Lula aciona a OMC contra tarifa de Trump
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Governo Lula aciona a OMC contra tarifa de Trump
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Governo Lula aciona a OMC contra tarifa de Trump
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Governo Lula aciona a OMC contra tarifa de Trump
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x