POLÍTICA

Governo Lula age para proteger pequenos produtores após tarifaço de Trump

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad declarou que categoria é a maior preocupação do presidente

Por Eduardo Dias

06/08/2025 - 12:49 h
Lula, Haddad e Alckmin
Lula, Haddad e Alckmin

Em vigor a partir desta quarta-feira, 6, o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos de exportação brasielira deve impactar diretamente o setor de pequenos produtores agrícolas do Brasil. A medida faz parte de um conjunto de medidas protecionistas impostas pelo presidente Donald Trump.

Para proteger a categoria, que é a maior preocupação do presidente Lula, conforme declarou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo preparou um plano de contingência que contemplará o setor que não têm alternativas à exportação aos EUA.

Vamos ter o plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os EUA, que é a preocupação maior do presidente: o pequeno produtor
Fernando Haddad - ministro da Fazenda

Haddad afirmou que o plano de contingência contra o tarifaço será enviado ao presidente Lula ainda nesta quarta. Segundo ele, a proposta está finalizada e aguarda o aval do petista.

Plano de contingência

O governo Lula prepara um plano para mitigar os efeitos do tarifaço norte-americano aos produtos brasileiros. Na noite de terça-feira, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajustou os últimos detalhes do plano de socorro aos setores mais afetados.

Parte do plano de contingência inclui:

  • Linhas de crédito para pequenos produtores;
  • Compras governamentais de produtos que teriam como destino aos Estados Unidos;
  • Reativação do Programa Seguro-Emprego que permite a redução da jornada e dos salários, semelhante ao que aconteceu na pandemia;
  • Ampliação do Programa Reintegra para pequenas empresas exportadoras que permite recuperar parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva.
  • Existe a expectativa que os detalhes do plano do governo sejam apresentados ainda nesta quarta.

Plano Safra

No início de julho, Lula lançou o plano Safra 2025/2026 que tem investimento de R$ 516,2 bilhões para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país e vai apoiar grandes produtores rurais e cooperativas com R$ 447 bilhões, e produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) com R$ 69,1 bilhões.

O valor é R$ 8 bilhões maior em relação à safra anterior e contempla operações de custeio, comercialização e investimento. As condições variam de acordo com o perfil do beneficiário e o programa acessado.

Tags:

EUA exportação guerra comercial haddad Lula Pequenos Produtores plano de contingência tarifaço

