Em meio a tarifaço, Alckmin tem agenda marcada em Salvador

O vice-presidente da República e ministro da Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin tem agenda marcada em Salvador no final deste mês de agosto.

O vice de Lula desembarca na capital baiana no próximo dia 27 para participar da abertura do INDEX, maior evento da indústria baiana, que será realizado no Centro de Convenções de Salvador.

Com o tema “Nova Indústria Brasil: Inovação para Competitividade Global”, o painel discutirá como a inovação pode impulsionar a competitividade da indústria brasileira no mercado global, abordando estratégias para a transformação digital, sustentabilidade e fortalecimento das cadeias produtivas.

Além de Alckmin, integram ainda a mesa Antônio Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), como mediador da mesa.

Com foco em conectar soluções inovadoras, negócios e práticas sustentáveis da cadeia industrial, o INDEX será realizado entre os dias 27 e 29 de agosto e tem a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas nos três dias de evento.

Tarifaço e aumento de popularidade

A visita de Alckmin acontece em meio às negociações envolvendo o tarifaço e também ao aumento de sua popularidade.

O vice-presidente recebeu o aval de Lula para tratar com representantes do setor produtivo afetados pela medida do governo Donald Trump, e foi o principal porta-voz do governo brasileiro diante da crise, servindo de contraponto ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Como consequência, Alckmin ganhou visibilidade e em recentes pesquisas de intenção de votos, aparece até mesmo como uma possibilidade para substituir Lula na corrida presidencial, caso o petista não tenha condições de participar do pleito.

O ministro é um dos nomes cotados para tentar pela quinta vez o governo do estado de São Paulo. Ele também aparece como primeira opção para compor novamente a chapa encabeçada pelo presidente Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.

Ex-tucano (PSDB), o vice-presidente é tido, inclusive por petistas, como o 'palanque ideal' para fortalecer o desempenho de Lula no estado. Uma candidatura ao Senado também já foi cogitada.