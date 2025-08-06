Irritados, vizinhos cogitam expulsar Bolsonaro de condomínio de luxo

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reúnem em frente à sua residência em Brasília, - Foto: Sergio Lima / AFP

Os moradores do condomínio Solar de Brasília, na capital federal, estão incomodados com a movimentação na entrada do imóvel nos últimos dias, causada por um morador ilustre.

O condomínio de luxo é endereço no qual Jair Bolsonaro mora e está cumprindo prisão domiciliar desde a última segunda-feira, 4, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a medida.

De acordo com o portal Léo Dias, uma parte dos vizinhos do ex-presidente querem a sua expulsão do condomínio, alegando que desde que o político passou a ser monitorado, a rotina do local foi completamente alterada.

O site O Tempo teve acesso a mensagens de um grupo de WhatsApp no qual moradores expuseram suas insatisfações com o tumulto causado pelos apoiadores de Bolsonaro.

"Tá uma loucura aqui fora!! Quero chegar em casa. Buzinaço, polícia, corneta, um inferno", afirmou um morador. Já outro foi mais irônico ao comentar a situação. "Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões".

Ainda de acordo com a publicação, outra preocupação crescente é com o possível acampamento de bolsonaristas no local.

Alto padrão

O Solar de Brasília fica na região administrativa do Jardim Botânico, área nobre de Brasília tomada por dezenas de condomínios horizontais.

A casa onde Jair Bolsonaro mora é alugada, paga pelo Partido Liberal (PL). Ela fica a cerca de 10km (20 minutos de carro, dependendo do fluxo) do Congresso Nacional.

Cada imóvel do condomínio Solar de Brasília precisa pagar uma taxa mensal de R$ 976 ou R$ 887, para manutenção das áreas comuns. O condomínio tem três quarteirões interligados. Cada quadra tem ao menos um parque infantil.

Há uma área grande de convivência na quadra 2, com campo de futebol gramado, rampas de skate, quadra de futsal e basquete, quadra de tênis e uma quadra de areia para vôlei. Há ainda churrasqueiras.