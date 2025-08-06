Menu
POLÍTICA

Moraes autoriza filhos e netos de Bolsonaro a visitá-lo em casa

Ministro do STF flexibilizou restrição e permite visitas de familiares

Por Redação

06/08/2025 - 10:23 h
Bolsonaro
Bolsonaro -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta quarta-feira, 6, que os filhos, cunhadas e netos visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O filho de Bolsonaro, o senador Flávio, havia informado à CNN que solicitaria a visita nesta quarta, assim como o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ).

Na terça, 5, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, visitou Bolsonaro com autorização prévia da Suprema Corte.

Moraes decretou, nesta segunda-feira, 4, a prisão do ex-presidente. Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar após ter desrespeitado medidas cautelares impostas por Moraes.

Na decisão, o magistrado, que havia determinado as medidas cautelares, solicitou a permanência do uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Bolsonaro estava proibido de receber visitas, exceto de seus advogados.

Para demais visitas, era necessária a autorização prévia do Supremo Tribunal Federal (STF), com a proibição do uso de aparelhos celulares por parte dos visitantes.

Veja a lista de vetos:

  • Visitas (salvo advogados) - STF (revogada nesta quarta)
  • Permanência do uso da tornozeleira eletrônica
  • Visitantes autorizados não poderão utilizar celulares

x