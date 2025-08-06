Ponte Itaparica: revelada solução para minimizar impacto ambiental

Novos acessos viários em Salvador - Foto: CPSI

Diante das crescentes preocupações dos moradores da Ilha de Itaparica sobre os possíveis impactos ambientais e sociais da Variante — via expressa prevista no projeto da Ponte Salvador–Itaparica, que corta áreas sensíveis como Mata Atlântica e manguezais — o CEO da concessionária responsável pelo sistema viário, Cláudio Villas Boas, esclareceu que o traçado da obra não atinge nenhuma área de manguezal e foi cuidadosamente planejado para minimizar interferências na rotina das comunidades locais.

“Primeiro é muito importante mencionar que não há nenhum contato direto com manguezais. Já saíram algumas matérias na mídia falando que vai ter desmatamento, mas não há nenhum metro quadrado de manguezal no nosso traçado”, iniciou em entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE.

“Essa Variante a que você se refere é uma nova solução rodoviária que será construída paralela à BA-001, que hoje é o eixo central da Ilha de Itaparica, para conectar a ponte Salvador-Itaparica até a Ponte do Funil. Todo o traçado está dentro do município de Vera Cruz”, explicou Villas Boas.

Segundo ele, a escolha por uma nova via expressa foi a melhor solução para a duplicação da BA-001, “porque ela já é uma rodovia ocupada, urbanizada em seu entorno com um papel comercial relevante para a sociedade.”

A proposta da concessionária, de acordo com o CEO, é criar uma rota alternativa para veículos em trânsito, desafogando o fluxo local e reduzindo impactos diretos nas comunidades tradicionais da região. Para ilustrar a lógica da intervenção, Villas Boas fez uma analogia com outra obra viária na Região Metropolitana de Salvador.

“A gente está imaginando uma nova variante expressa. Podemos usar como referência a Via Metropolitana em Lauro de Freitas. Você tem a Estrada do Coco que passa dentro de Lauro de Freitas, onde o comércio se desenvolveu e a população usa. Essa seria a BA-001. E vai ser construída por nós a via expressa paralela, para que os carros que vão simplesmente passar”, explicou.

A intenção, de acordo com ele, é preservar a funcionalidade da BA-001 para os moradores da ilha e, ao mesmo tempo, oferecer uma solução eficiente para quem precisa apenas atravessá-la.

“Se optou por essa solução porque a gente entende que se preserva o dia a dia da população atual e traz uma solução de mobilidade mais fácil, mais acessível e mais segura”, concluiu.

O projeto da estrutura prevê, além da ponte, obras viárias em Salvador e Itaparica, entre elas, a Variante, uma via expressa de 18 quilômetros que cruzará a ilha até perto da Ponte do Funil.