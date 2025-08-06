Otto confronta bolsonaristas e mantém agenda no Senado

Otto Alencar (PSD) é presidente da CCJ no Senado Foto: Carlos Moura/Agência Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

As sabatinas de indicados para agências reguladoras e tribunais superiores serão realizadas apesar do boicote da oposição. É o que garantiu o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA).

Parlamentares aliados de Jair Bolsonaro (PL) ocuparam as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado na terça-feira, 5, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente decretada na segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Só (não vou fazer as sabatinas) se eles (bolsonaristas) ocuparem aqui. Se eles não ocuparem, eu venho. Dou minha presença. Se tiver 14 (senadores), eu abro”, disse Otto Alencar ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

O presidente da CCJ disse ter recebido indicados para as agências e tribunais ao longo da terça-feira, 5. Entre eles, a procuradora alagoana Marluce Caldas, indicada de Lula para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Otto Alencar também recebeu em seu gabinete o advogado Artur Watt Neto, indicado pelo governo Lula para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Sessão cancelada

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) cancelou a sessão na casa legislativa nesta terça-feira, 5, após a bancada de oposição ter obstruído o debate em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com o cancelamento, Motta, que afirmou que uma decisão judicial deva ser cumprida e não cabe ao presidente da Câmara avaliar, convocou os líderes partidários para uma reunião de emergência onde irão discutir a situação.

A manifestação também foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que afirmou que a obstrução é um "exercício arbitrário das próprias razões” e inviabiliza os trabalhos no plenário.