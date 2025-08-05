Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Líder do PL pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro

Deputado Sóstenes Cavalcante solicita visita "institucional e humanitária" ao ex-presidente em prisão domiciliar

Por Da Redação

05/08/2025 - 17:11 h
Sóstenes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro
Sóstenes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro -

O líder do PL na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediu através de ofício enviado para o ministro Alexandre de Moraes (STF), que seja autorizado a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após determinação do magistrado.

Em seu pedido, Sóstenes afirma que a visita teria caráter "estritamente institucional e humanitário, sendo motivada pela relevância do papel público exercido pelo ex-chefe de Estado e pela atual condição excepcional a que está submetido".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sóstenes afirma ainda que iria "cumprir rigorosamente todas as condições" estabelecidas para os visitantes de Bolsonaro "inclusive quanto à limitação de tempo, acompanhamento oficial ou quaisquer outras medidas necessárias ao fiel cumprimento das medidas cautelares em vigor".

Também nesta terça, Sóstenes, que esteve junto ao senador Flávio Bolsonaro no anúncio do "pacote de paz" que pede pela anistia total e pelo Impeachment de Alexandre de Moraes, afirmou que a oposição estaria "em obstrução total" e declarou guerra ao governo Lula.

Vamos entrar em obstrução total na Câmara e no Senado e não vamos recuar enquanto não houver caminhos para a pacificação, já apresentado por meus colegas. A partir de agora estamos nos apresentando para a guerra. Se é guerra que governo quer, guerra terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia, pela mudança do fim do foro e pelo impeachment de Moraes"

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes caráter institucional Ex-presidente Jair Bolsonaro medidas cautelares PL Câmara Prisão domiciliar sóstenes cavalcante STF ministro visita autorização

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sóstenes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Sóstenes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Sóstenes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Sóstenes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x