Líder do PL pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro

Sóstenes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Divulgação | PR

O líder do PL na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediu através de ofício enviado para o ministro Alexandre de Moraes (STF), que seja autorizado a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após determinação do magistrado.

Em seu pedido, Sóstenes afirma que a visita teria caráter "estritamente institucional e humanitário, sendo motivada pela relevância do papel público exercido pelo ex-chefe de Estado e pela atual condição excepcional a que está submetido".

Sóstenes afirma ainda que iria "cumprir rigorosamente todas as condições" estabelecidas para os visitantes de Bolsonaro "inclusive quanto à limitação de tempo, acompanhamento oficial ou quaisquer outras medidas necessárias ao fiel cumprimento das medidas cautelares em vigor".

Também nesta terça, Sóstenes, que esteve junto ao senador Flávio Bolsonaro no anúncio do "pacote de paz" que pede pela anistia total e pelo Impeachment de Alexandre de Moraes, afirmou que a oposição estaria "em obstrução total" e declarou guerra ao governo Lula.

Vamos entrar em obstrução total na Câmara e no Senado e não vamos recuar enquanto não houver caminhos para a pacificação, já apresentado por meus colegas. A partir de agora estamos nos apresentando para a guerra. Se é guerra que governo quer, guerra terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia, pela mudança do fim do foro e pelo impeachment de Moraes"