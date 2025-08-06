Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

China apoia o Brasil em 'guerra tarifária' com EUA e defende direitos comerciais

Ministro das relações exteriores chinês, Wang Yi, confirmou apoio ao assessor especial da Presidência brasileira, embaixador Celso Amorim

Por Redação

06/08/2025 - 9:28 h
Lula e o presidente chinês, Xi Jinping
Maior parceiro comercial do Brasil, a China declarou apoio ao país no enfrentamento à guerra comercial com os Estados Unidos, imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump.

De acordo com o g1, por telefone, o ministro das relações exteriores da China, Wang Yi, afirmou ao assessor especial da Presidência brasileira, Celso Amorim, que o país asiático apoia o Brasil na "defesa dos seus próprios direitos" e na resistência ao "comportamento de intimidação" das tarifas excessivas.

O chanceler chinês disse ainda que seu país é contra o que chamou de "interferência externa irracional" nos assuntos internos do Brasil, sem citar diretamente os Estados Unidos.

A informação foi divulgada em um comunicado divulgado pelo ministério de relações exteriores chinês.

Com o tarifaço de 50% sobre produtos de exportação brasileira em vigor a partir destra quarta-feira, 6, quase 700 produtos ficaram de fora da taxação, mas atinge em cheio alguns dos principais setores exportadores do Brasil, como a carne bovina, café, frutas, máquinas agrícolas e industriais, móveis, têxteis, calçados, entre outros.

O governo Lula se prepara para apresentar um plano de contingência para mitigar os efeitos do tarifaço norte-americano. Na noite de terça-feira, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajustou os últimos detalhes do plano de socorro aos setores mais afetados.

O mandatário recebeu no Planalto o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Rui Costa (Casa Civil).

x