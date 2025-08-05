Após autorização de Moraes, Ciro Nogueira visita Bolsonaro

Nogueira, que já foi ministro de Bolsonaro, é amigo de longa data do ex-presidente - Foto: Isác Nóbrega | PR

Senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira foi o primeiro aliado a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica após determinação do ministro Alexandre de Moraes.

O magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o pedido de visita feito por Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, por serem "amigos de longa data" e apontou que a visita deveria ser feita nesta terça, 5.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos", despachou Moraes.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, Nogueira disse que Bolsonaro estava triste e que foi recebido pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na casa que Bolsonaro reside em Brasília.

"Encontrei esse grande brasileiro, homem de bem e não vou dizer que ele não estava triste, mas é uma pessoa que acredita no nosso país. Espero que a gente possa superar essa situação. Nós estamos fazendo o possível para superar esse momento dificil para a democracia", disse Nogueira.

Quem pode ter contato com Bolsonaro?

Além de seus advogados, o ex-mandatário só pode se comunicar com as pessoas que residem com ele em Brasília. Neste caso, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), a filha Laura e a enteada Letícia.

Bolsonaro pode receber visitas?

De acordo com a decisão de Moraes, o ex-presidente está proibido de receber visitas, exceto de seus advogados.

Outras pessoas que pretendam se encontrar com Bolsonaro devem ser previamente autorizadas pelo STF. Além disso, caso recebam aval do Supremo, elas não podem utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens do ex-chefe do Executivo.