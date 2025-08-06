Rui minimiza impacto do tarifaço de Trump: “Não é devastador”

Rui Costa minimizou impacto do tarifaço - Foto: Ailton Fernandes | CC

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou os impactos do tarifaço dos Estados Unidos às importações brasileiras, que entrou em vigor nesta quarta-feira, 6. O ex-governador da Bahia também informou que o governo Lula estuda ações para mitigar os efeitos da tarifação na economia do Brasil.

“O impacto do tarifaço americano é relevante, mas não é devastador. Muitos produtos que exportamos para os EUA podem ser facilmente redirecionados para outros mercados. É o caso da carne brasileira, reconhecida mundialmente pela sua alta qualidade. Por outro lado, os consumidores americanos já enfrentam aumentos expressivos nos preços da carne, uma vez que os Estados Unidos não produzem toda a carne que consomem”, publicou o ministro no X, antigo Twitter.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O que o governo brasileiro tem feito, sob a liderança do presidente Lula, é construir medidas para apoiar os setores mais impactados por essas tarifas e, acima de tudo, defender a soberania nacional”, acrescentou Rui.

Tarifaço em vigor

A tarifa de importação de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros entra em vigor nesta quarta-feira, 6. O mercado norte-americano é o segundo principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China.

A medida foi anunciada pelo presidente Donald Trump no dia 9 de julho, foi oficializada no dia 30 do mesmo mês e na prática acrescenta 40% na alíquota anterior.

O republicano justificou que a ação é uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).