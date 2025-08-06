Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula diz que não irá "se humilhar" para Trump diante do tarifaço

Presidente brasileiro descarta ligar para presidente norte-americano e reclama de falta de interlocução

Por Da Redação

06/08/2025 - 17:47 h
Lula volta a bater de frente com Trump
Lula volta a bater de frente com Trump -

Diante do Tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, e que entrou em vigor nesta quarta, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista para a agência Reuters, que não irá "se humilhar" para o governo americano e que portanto não deve haver negociação direta sobre as taxas.

Leia Também:

Tarifaço entra em vigor: entenda o que muda com medida dos EUA
Tarifaço dos EUA pode gerar perdas bilionárias e desemprego na Bahia
Tarifaço entra em vigor e governo Lula prepara plano de contingência

Segundo Lula, a postura se deve também à falta de interlocução do governo Trump com os representantes brasileiros, à exemplo do vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar", disse Lula.

Com a lista de exceções que foi divulgada pelo governo Trump, as tarifas sobre os produtos brasileiros exportados só representarão 12% da balança comercial do Brasil, e segundo Haddad só impactará em 4% das exportações brasileiras, o que possibilita ao governo Lula uma margem de manobra para negociar os produtos com outros países.

"Se os Estados Unidos não querem comprar, nós vamos procurar outro para vender; se a China não quiser comprar, nós vamos procurar outro para vender. Se qualquer país que não quiser comprar, a gente não vai ficar chorando que não quer comprar, nós vamos procurar outros".

Tarifaço

O 'tarifaço' dos Estados Unidos contra o Brasil entrou oficialmente em vigor nesta quarta-feira, 6. A medida da Casa Branca, iniciativa do presidente Donald Trump, prevê uma sobretaxa de até 50% para produtos brasileiros exportados para o país.

Anunciada no dia 9 de julho, tendo como justificativa uma suposta perseguição do Judiciário ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a taxa foi oficiliazada no dia 30 do mesmo mês, mas adiada para começar nesta quarta, 6 (a expectativa é que tivesse início no primeiro dia de agosto).

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou os impactos da medida e também informou que o governo Lula estuda ações para mitigar os efeitos da tarifação na economia do Brasil.

Já na Bahia, a medida preocupa já que os Estados Unidos são um dos maiores parceiros comerciais da Bahia na importação de produtos como petróleo, ferro, celulose, grãos e etc, e estima-se que o impacto pode ser grande na economia baiana.

Além de perdas desses produtos, que já estavam prontos para serem exportados ao país norte americano, o estado baiano deve seguir um efeito cascata que deve começar pela perda de produção e consequentemente a uma perda financeira que pode afetar desde os grandes produtores aos pequenos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

balança comercial Brasil Donald Trump exportações brasileiras Fernando Haddad Geraldo Alckmin Governo americano Lula mauro vieira negociação EUA Brasil Reuters entrevista tarifaço Trump tarifas americanas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula volta a bater de frente com Trump
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Lula volta a bater de frente com Trump
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Lula volta a bater de frente com Trump
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Lula volta a bater de frente com Trump
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x