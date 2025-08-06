Jerônimo se pronuncia sobre prisão de Bolsonaro; veja

Jerônimo Rodrigues fala sobre prisão de Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá | AFP | Divulgação

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na segunda-feira, 4, ainda repercute no meio político. Nesta quarta, 4, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou pela primeira vez sobre o assunto.

Jerônimo, que esteve na abertura oficial do Superbahia, que ocorre no Centro de Convenções de Salvador, afirmou que o descumprimento das medidas cautelares por parte de Bolsonaro, o que motivou sua prisão, foi uma "afronta à Justiça".

O gestor ainda reforçou ainda a importância de respeitar as decisões da Justiça, independente da posição que ocupe.

"É uma afronta à Justiça, não estamos imunes às regras do que diz a Justiça. Respeito muito, e espero que isso não venha causar qualquer tipo de ação que não seja responsabilidade de cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos ao Judiciário, e temos que recorrer, quando for ao caso, aos nossos advogados. A minha palavra é que ele está respondendo o que a Justiça determinou", afirmou Jerônimo, em conversa com a imprensa.

Prisão de Bolsonaro

Alexandre de Moraes determinou, na segunda-feira, 4, a prisão domiciliar de Bolsonaro, por descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo em julho. O ex-presidente da República terá uma série de restrições.

