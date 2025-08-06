Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jerônimo se pronuncia sobre prisão de Bolsonaro; veja

Prisão domiciliar foi determinada na segunda, 4

Por Gabriela Araújo e Cássio Moreira

06/08/2025 - 19:16 h
Jerônimo Rodrigues fala sobre prisão de Bolsonaro
Jerônimo Rodrigues fala sobre prisão de Bolsonaro -

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na segunda-feira, 4, ainda repercute no meio político. Nesta quarta, 4, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou pela primeira vez sobre o assunto.

Jerônimo, que esteve na abertura oficial do Superbahia, que ocorre no Centro de Convenções de Salvador, afirmou que o descumprimento das medidas cautelares por parte de Bolsonaro, o que motivou sua prisão, foi uma "afronta à Justiça".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O gestor ainda reforçou ainda a importância de respeitar as decisões da Justiça, independente da posição que ocupe.

Leia Também:

Magno Malta se acorrenta à mesa do Senado e protesta: "Só saio daqui morto"
Major é condenado por liderar acampamento golpista em Brasília
Mais um feriado? Lula cria Dia da Axé Music no Brasil
Lula diz que não irá "se humilhar" para Trump diante do tarifaço

"É uma afronta à Justiça, não estamos imunes às regras do que diz a Justiça. Respeito muito, e espero que isso não venha causar qualquer tipo de ação que não seja responsabilidade de cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos ao Judiciário, e temos que recorrer, quando for ao caso, aos nossos advogados. A minha palavra é que ele está respondendo o que a Justiça determinou", afirmou Jerônimo, em conversa com a imprensa.

Prisão de Bolsonaro

Alexandre de Moraes determinou, na segunda-feira, 4, a prisão domiciliar de Bolsonaro, por descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo em julho. O ex-presidente da República terá uma série de restrições.

Veja as restrições

  • Visitas comuns (exceto advogados) não serão permitidas sem autorização do STF
  • Permanência do uso da tornozeleira eletrônica
  • Visitantes autorizados não poderão usar celulares

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Jerônimo Rodrigues prisão de bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo Rodrigues fala sobre prisão de Bolsonaro
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Jerônimo Rodrigues fala sobre prisão de Bolsonaro
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Jerônimo Rodrigues fala sobre prisão de Bolsonaro
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Jerônimo Rodrigues fala sobre prisão de Bolsonaro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x