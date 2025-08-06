Magno Malta se acorrenta à mesa do Senado e protesta: "Só saio daqui morto"

Senador Magno Malta (PL-ES) - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o senador Magno Malta (PL-ES) decidiu tomar medidas drásticas em protesto contra a prisão domicilar do ex-presidente decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Durante a obstrução da oposição, que ocupa o Congresso Nacional e tem impedido a realização de sessões legislativas, Magno Malta se acorrentou a uma mesa no Plenário do Senado e disse que só sairia de lá morto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu só saio daqui morto ou com uma resposta concreta para uma população que exige reação diante da escalada de poder de um único homem (Alexandre de Moraes), que está levando o país para a vala! A paciência tem limites, e todas as tratativas até aqui não foram cumpridas", pontuou.

Malta pede também que o Congresso paute o chamado "pacote da paz", plano que foi formulado pela bancada de oposição no Congresso e que pede pela "anistia ampla geral e irrestrita” de todos envolvidos nos julgamentos da trama golpista e do 8 de janeiro e também pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O senador também afirmou que não irá participar de nenhuma sessão ou ir em qualquer comissão e que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, "pode cortar meu ponto, pode cortar o meu salário, pode cortar o meu dia".