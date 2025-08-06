Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Magno Malta se acorrenta à mesa do Senado e protesta: "Só saio daqui morto"

Senador tomou medida em protesto contra prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro

Por Da Redação

06/08/2025 - 18:53 h
Senador Magno Malta (PL-ES)
Senador Magno Malta (PL-ES) -

Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o senador Magno Malta (PL-ES) decidiu tomar medidas drásticas em protesto contra a prisão domicilar do ex-presidente decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Durante a obstrução da oposição, que ocupa o Congresso Nacional e tem impedido a realização de sessões legislativas, Magno Malta se acorrentou a uma mesa no Plenário do Senado e disse que só sairia de lá morto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu só saio daqui morto ou com uma resposta concreta para uma população que exige reação diante da escalada de poder de um único homem (Alexandre de Moraes), que está levando o país para a vala! A paciência tem limites, e todas as tratativas até aqui não foram cumpridas", pontuou.

Malta pede também que o Congresso paute o chamado "pacote da paz", plano que foi formulado pela bancada de oposição no Congresso e que pede pela "anistia ampla geral e irrestrita” de todos envolvidos nos julgamentos da trama golpista e do 8 de janeiro e também pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O senador também afirmou que não irá participar de nenhuma sessão ou ir em qualquer comissão e que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, "pode cortar meu ponto, pode cortar o meu salário, pode cortar o meu dia".

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Magno Malta (@magnomalta)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acorrentado mesa Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Magno Malta obstrução Congresso oposição Congresso Nacional plenário Senado PL-ES prisão domiciliar Bolsonaro protesto Senado sessões legislativas STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x