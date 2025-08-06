POLÍTICA
Jerônimo cobra Congresso após protesto de bolsonaristas
Grupo impediu atividades dentro da Câmara e Senado
Por Gabriela Araújo e Cássio Moreira
Presente na abertura do Superbahia, nesta quarta-feira, 6, no Centro de Convenções de Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) cobrou sabedoria do Congresso Nacional para que a Casa se posicione da maneira correta após o 'boicote' liderado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Segundo Jerônimo, que esteve em Brasília na terça, 5, toda manifestação precisa ser respeitada, desde que não atrapalhe o andamento das pautas importantes para o país no legislativo. Nos últimos dias, deputados e senadores ocuparam os plenários do local e impediram a realização das sessões.
"Ontem eu estive no TSE, na posse de dois ministros. Na sequência, foi quando chegou a notícia, já que eles estavam ocupando espaço no Congresso, e eu tenho certeza de que o respeito à democracia tem que ser o elemento número um. Espero que o Congresso tenha sabedoria para que, qualquer movimento reivindicatório, de quem quer que seja, o que é direito, não atrapalhe o andamento do Congresso", afirmou Jerônimo, que continuou.
"Existem leis importantes que não podem ser retardadas por contas de manifestações", completou o governador.
Prisão de Bolsonaro
Alexandre de Moraes determinou, na segunda-feira, 4, a prisão domiciliar de Bolsonaro, por descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo em julho. O ex-presidente da República terá uma série de restrições.
Veja as restrições
- Visitas comuns (exceto advogados) não serão permitidas sem autorização do STF
- Permanência do uso da tornozeleira eletrônica
- Visitantes autorizados não poderão usar celulares
