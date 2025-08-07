Barroso cogita deixar o STF antes do tempo

Luís Roberto Barroso, ministro do STF - Foto: Antonio Augusto | STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá ter uma baixa no corpo de ministros em breve. O atual presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, tem cogitado deixar o Judiciário após encerrar o mandato.

Segundo o canal CNN Brasil, Barroso tem mostrado insatisfação com o cenário de "crise de civilidade" do país. O magistrado, que tem 67 anos, pode ocupar uma das 11 cadeiras do STF até os 75 anos, como prevê a Constituição Federal, tem levado em consideração a possibilidade de cuidar da sua vida pessoal, assim como suas atividades como professor universitário.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após deixar a presidência do STF, sendo substituído por Edson Fachin, Barroso terá que fazer parte da Segunda Turma da Corte, hoje composta por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça e Nunes Marques. Ainda de acordo com o canal, Barroso não possui intimidade com o grupo.

Barroso no Supremo

Atual presidente do STF, Barroso foi indicado para a Corte em 2013, pela então presidente Dilma Rousseff (PT). Em maio de 2020, o ministro assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cargo no qual permaneceu até 2022.

Barroso está presidência do STF desde 2023. Ele ficará no posto até outubro deste ano, quando será substituído pelo ministro Edson Fachin.

Lula pensa em sucessor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha, nos bastidores, com quatro opções para uma eventual saída de Barroso. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) é um dos nomes cotados dentro do Palácio do Planalto.

Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, e Vinicius Carvalho, da Corregedoria-Geral da União (CGU), também surgem como opções.