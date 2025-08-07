Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Gilmar Mendes ironiza veto dos EUA e alfineta Trump

Ministro disse que a democracia constitucional impõe limites, em referência indireta ao presidente americano

Por Agência Brasil

07/08/2025 - 7:13 h | Atualizada em 07/08/2025 - 9:00
Ministro Gilmar Mendes na sessão plenária Crédito para a foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou na quarta-feira, 6, a decisão do governo do presidente Donald Trump que cancelou o visto de entrada de ministros da Corte nos Estados Unidos.

Durante o lançamento do livro Jurisdição Constitucional da Liberdade para a Liberdade, escrito pelo próprio ministro, o decano no STF disse que a democracia constitucional envolve limites e “não há soberanos”.

"Nós temos falado em nossos desafios institucionais. Eu já tive a oportunidade de dizer que poderia estar contando [isso] em Roma, Paris e Lisboa, agora não em Washington", disse o ministro, provocando risos da plateia.

Mais cedo, Gilmar Mendes reafirmou apoio a Moraes, que é o relator das ações penais sobre a trama golpista ocorrida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No mês passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que determinou a revogação dos vistos de Moraes, seus familiares e “aliados na Corte”.

Em seguida, o governo Trump anunciou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A norma norte-americana prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos.

Alexandre de Moraes democracia Donald Trump Gilmar Mendes Lei Magnitsky STF

