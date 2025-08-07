Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMBATE

Motta desmente acordo para pautar anistia e líder do PL se desculpa

Segundo o presidente da Casa, negociação aconteceu apenas entre os partidos

Por Redação

07/08/2025 - 14:57 h
Presidente da Câmara, Hugo Motta, e líder do PL, Sóstenes Cavalcante
Presidente da Câmara, Hugo Motta, e líder do PL, Sóstenes Cavalcante -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou que tenha feito um acordo para pautar a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro na Casa na próxima semana.

Líderes de partidos de oposição deram a entender ter fechado um acordo com Motta para votar a anistia, em troca de encerrar a ocupação da mesa diretora, na quarta-feira, 6.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Oposição consegue assinaturas necessárias para impeachment de Moraes
Protesto por Bolsonaro chega ao fim: oposição desocupa plenário do Senado
Deputada bolsonarista usa bebê de 'escudo' na Câmara; veja

Segundo esses líderes, o acordo envolveria o PL, o Novo e partidos do Centrão, como o PP, União Brasil e o PSD. O acerto previa ainda a votação do fim do foro privilegiado.

Para interlocutores, Motta negou ter se comprometido a votar a anistia, e disse que o acordo foi só entre os partidos.

Admissão e desculpas

O líder do PL na Câmara , Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), recuou e negou que a oposição tenha feito um acordo com Hugo Motta, para encerrar a obstrução nas votações. Sóstenes também pediu desculpas a Motta pela forma como conduziu a crise.

“Num dia como ontem, não há vencedores ou vencidos. O presidente Hugo não foi chantageado por nós e não assumiu compromisso com nenhuma pauta. Os líderes dos partidos que assumiram foram PSD, União Brasil e Progressistas”, afirmou.

“Eu não fui correto e te peço perdão, presidente. Muitos colegas, no auge da emoção…Uma colega da esquerda agrediu o deputado Nikolas, mas, se depender do PL, não faremos representação. Estávamos emocionalmente desestruturados. Esta Casa precisa de recondução. Peço desculpas a todos, se fui indelicado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia hugo motta sóstenes cavalcante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Câmara, Hugo Motta, e líder do PL, Sóstenes Cavalcante
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Presidente da Câmara, Hugo Motta, e líder do PL, Sóstenes Cavalcante
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Presidente da Câmara, Hugo Motta, e líder do PL, Sóstenes Cavalcante
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Presidente da Câmara, Hugo Motta, e líder do PL, Sóstenes Cavalcante
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x