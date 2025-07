Câmara dos Deputados aprova reajuste de 9% no salário dos militares

Salário de militares terá reajuste de 9% - Foto: Reprodução

A Câmara dos Deputados aprovou um reajuste de 9% no salário dos integrantes das Forças Armadas nesta quinta-feira, 10. O aumento vale para os ativos, reservistas e pensionistas. A mudança vai custar R$ 5,3 bilhões aos cofres públicos no ano de 2026.

A medida provisória que estabelece o reajuste já está em vigor. Porém, ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Senado para se tornar uma lei definitiva. O prazo para a aprovação da MP se esgotou em agosto deste ano.

Até a medida ser aprovada pelos senadores, somente metade do aumento será válido, ou seja, 4,5%. Com a validade da média, a quantia restante será paga a partir do primeiro dia de janeiro do ano de 2026.

Custos

O impacto nos cofres públicos será de R$8,3 bilhões nos dois primeiros anos. Já neste ano será um custo de R$3 bilhões e em 2026 serão mais R$5,3 bilhões, segundo cálculos dos autores da medida.

A mudança impacta apenas os “soldados”, a remuneração básica dos militares. Com isso o salário mais baixo das forças armadas passará de R$ 1.078 para R$ 1.177. O movimento vai beneficiar 740 mil pessoas, de acordo com o Planalto