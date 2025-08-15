STF define data do julgamento do Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) é um dos 8 réus do grupo. - Foto: Isác Nobrega | PR

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para 2 de setembro o julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos 8 réus do grupo.

Bolsonaro e aliados, entre eles o ex-ministro Braga Netto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, são réus por tentativa de golpe com o objetivo de impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022 e manter o então presidente no poder.

O julgamento vai ser presencial. Além do núcleo central, que envolve o ex-presidente, outros três grupos também respondem criminalmente por participação na tentativa de golpe, mas ainda sem data definida para análise pelos ministros da Primeira Turma.

Os três núcleos permanecem na fase anterior ao julgamento, sem que tenha sido aberto o prazo para apresentação das alegações finais.