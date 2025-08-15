Menu
BAHIA
ABASTECIMENTO

Refinaria de Mataripe garante sequência de recordes após investimentos

Refinaria produz atualmente 302 mil barris por dia, o que representa entre 16 e 17% do ICMS baiano

Por Bernardo Rego e Rodrigo Tardio

15/08/2025 - 12:28 h | Atualizada em 15/08/2025 - 13:41
Marcelo Lyra reiterou a redução da emissão de partículas sólidas e líquidas, após investimentos na Refinaria de Mataripe
Marcelo Lyra reiterou a redução da emissão de partículas sólidas e líquidas, após investimentos na Refinaria de Mataripe -

Segunda maior refinaria do país, a Acelen atualmente abastece em torno de 80% do mercado baiano entre diesel e gasolina e pouco mais de 40% do consumo do nordeste. Os investimentos garantiram uma série de recordes no mercado, como ressaltou o vice-presidente de relações institucionais da Acelen, Marcelo Lyra.

"A refinaria produz atualmente 302 mil barris por dia, o que representa entre 16 e 17% do ICMS baiano e 10% do PIB. Temos procurado garantir esse abastecimento na Bahia", disse.

A afirmação foi durante o Bahia Export 2025, evento no qual é discutido o futuro da logística e transporte no Estado.

Na esfera ambiental, Lyra diz que a empresa investiu R$ 3 bilhões na Refinaria de Mataripe, para melhorar a eficiência e assim reduzir a emissão de partículas sólidas e líquidas, bem como a geração de gases do efeito estufa, para contribuir com a melhora da qualidade do ar.

"Procuramos ampliar a eficiência energética e otimizar o uso de recursos hídricos. Aqui no Bahia Export, a gente tem a oportunidade de mostrar e discutir esses investimentos feitos para que tenhamos produção firme, reduzindo consumo de água e até de energia", finalizou.

Tags:

acelen biocombustível investimento Marcelo Lyra produção energética Refinaria de Mataripe

