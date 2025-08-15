BAHIA
Vídeo: caminhão atinge fio de alta tensão e pega fogo na Bahia
Acidente aconteceu em Gandu, no baixo sul
Por Victoria Isabel
Um caminhão pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 15, após sua caçamba atingir um fio de alta tensão e sofrer uma descarga elétrica na BR-101, em Gandu, no baixo sul da Bahia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu em uma área particular, dentro do pátio de uma empresa de guinchos, e por esse motivo não chegou a afetar o trânsito na região. Apesar das informações preliminares apontarem três mortos, a PRF não confirma a informação.
Leia Também:
Os bombeiros foram acionados para registrar a ocorrência e garantir que o fogo fosse controlado.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes