Vídeo: caminhão atinge fio de alta tensão e pega fogo na Bahia

Acidente ocorreu na BR-101 - Foto: PRF

Um caminhão pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 15, após sua caçamba atingir um fio de alta tensão e sofrer uma descarga elétrica na BR-101, em Gandu, no baixo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu em uma área particular, dentro do pátio de uma empresa de guinchos, e por esse motivo não chegou a afetar o trânsito na região. Apesar das informações preliminares apontarem três mortos, a PRF não confirma a informação.

Os bombeiros foram acionados para registrar a ocorrência e garantir que o fogo fosse controlado.