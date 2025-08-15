Menu
BAHIA

Vídeo: caminhão atinge fio de alta tensão e pega fogo na Bahia

Acidente aconteceu em Gandu, no baixo sul

Por Victoria Isabel

15/08/2025 - 11:48 h
Acidente ocorreu na BR-101
Acidente ocorreu na BR-101 -

Um caminhão pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 15, após sua caçamba atingir um fio de alta tensão e sofrer uma descarga elétrica na BR-101, em Gandu, no baixo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu em uma área particular, dentro do pátio de uma empresa de guinchos, e por esse motivo não chegou a afetar o trânsito na região. Apesar das informações preliminares apontarem três mortos, a PRF não confirma a informação.

Idoso “ressuscita” uma hora após ter óbito declarado em hospital da Bahia
Professora da Uneb contradiz veículo sobre assinatura de manifesto à Secult
Seap realiza casamento comunitário e une 11 casais em presídio baiano

Os bombeiros foram acionados para registrar a ocorrência e garantir que o fogo fosse controlado.

Veja vídeo:

br-101 descarga elétrica polícia rodoviária federal

x