Idoso “ressuscita” uma hora após ter óbito declarado em hospital da Bahia

Divulgação - Foto: Hospital de Base de Itabuna

Um idoso de 72 anos voltou a apresentar sinais vitais cerca de uma hora após ter o óbito confirmado por dois médicos, na quarta-feira, 13, no Hospital de Base de Itabuna, no sul da Bahia.

Segundo a unidade, Damião José dos Santos estava internado havia oito dias e "encontrava-se em grave estado clínico, tendo apresentado piora e subsequente Parada Cardiorrespiratória (PCR)". De acordo com o hospital, ele seguiu sem sinais vitais mesmo após 15 minutos de reanimação.

Cerca de uma hora após o óbito, a equipe da funerária já se dirigia ao hospital quando foram percebidos novos sinais de vida, levando os médicos a retomar os procedimentos de estabilização.

Damião José dos Santos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O hospital informou ainda que, após "avaliação minuciosa, não foi identificada falha técnica ou ética da equipe de plantão". Damião segue internado em estado delicado.

Nota na integra:

Em decorrência de fato ocorrido na noite do dia 13 de agosto, na Unidade de Terapia Intensiva 3, a direção executiva do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães vem a público esclarecer: o paciente Damião José dos Santos encontrava-se em grave estado clínico, tendo apresentado piora e subsequente Parada Cardiorrespiratória (PCR).

Foram iniciadas prontamente medidas de reanimação, com a participação de toda a equipe de plantão (enfermagem e fisioterapia). Porém, o paciente manteve ausência de atividade elétrica cardíaca, de pulso e de reflexos, sinais compatíveis com diagnóstico de óbito. Mesmo assim, todas as assistências foram mantidas por 15 minutos, sem quaisquer sinais vitais.

Após o período de observação mencionado, foi constatado o óbito do paciente, corroborado por um segundo médico, assim como por toda a equipe que lhe prestava assistência, quando familiares foram prontamente informados.

Cerca de uma hora após o evento acima relatado, percebeu-se discretos movimentos respiratórios, sendo imediatamente reiniciada todas as assistências e procedimentos para a estabilização do referido paciente.

Com esperança, o Hospital de Base informa que contrariando as expectativas diante da gravidade da situação, o paciente evolui com critérios objetivos de melhora clínica.

Apesar de raro, o fenômeno testemunhado neste caso é bem relatado na literatura médica, com casos de constatação de óbito que apresentaram posterior retorno espontâneo da circulação.

Apesar da situação atípica, após minuciosa avaliação das condutas tomadas, não foi constatada qualquer falha técnica ou ética por parte da equipe de plantão.

A família do paciente reforça a manifestação de confiança e agradecimento por todos os cuidados que o ente querido vem recebendo, além de todo o acolhimento humano e suporte da equipe do Hospital de Base.

A instituição reitera o seu compromisso com a transparência e zelo por todos os pacientes que adentrem à unidade hospitalar em busca de atendimento, se colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos".