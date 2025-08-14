Seap realiza casamento comunitário e une 11 casais em presídio baiano

Cerimônia faz parte do Projeto União e Liberdade, - Foto: Reprodução SEAP

O Conjunto Penal de Itabuna (CPIt), no sudeste do estado, foi palco de uma cerimônia que uniu amor e esperança: Onze casais formados por pessoas privadas de liberdade e suas companheiras oficializaram a união durante um casamento comunitário.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), faz parte do Projeto União e Liberdade, idealizado pelo Setor de Serviço Social da unidade, com apoio da Socializa, empresa responsável pela cogestão prisional.

A ação contou com a parceria do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Itabuna e com a devida autorização da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O evento, repleto de simbolismo, representa um importante passo na promoção da dignidade, do afeto e da ressocialização dentro do sistema prisional.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades do Poder Judiciário, como o juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas, Antônio Carlos Maldonado Bertacco, e o juiz da 2ª Vara Crime, Eros Cavalcanti Pereira, que representou o desembargador corregedor Roberto Maynard Frank. Também estiveram presentes no evento representantes da Defensoria Pública do Estado da Bahia, da OAB - Subseção Itabuna -, além de lideranças religiosas, representantes da sociedade civil e membros do Conselho da Comunidade para Assuntos Penitenciários.

A Secretaria Estadual da Educação também marcou presença, representada pelo diretor José Júnior, do Colégio Estadual Adonias Filho, que mantém um anexo educacional dentro da unidade prisional, reafirmando o compromisso interinstitucional com a reinserção social.

A abertura do evento foi feita pelo diretor da unidade, José Fabiano Barbosa Carvalho, que destacou, em seu discurso, a importância da iniciativa para o fortalecimento de vínculos familiares e emocionais.

Participaram ainda o diretor-adjunto, Bruno Joaquim Pitanga dos Santos, e o coordenador de Segurança, policial penal Sérgio Matias. A segurança do evento foi garantida por uma equipe do Grupo Especializado em Operações Penitenciárias (GEOP), assegurando tranquilidade e organização durante toda a celebração.