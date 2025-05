Noivo tem casamento interrompido pela polícia e é levado preso

Homem estava oficializando casamento civil - Foto: Reprodução Polícia Civil Piauí

Uma situação inusitada aconteceu, na sexta-feira, 9, no Fórum Cível e Criminal Desembargador Joaquim de Souza Neto, em Teresina, no Piauí. Investigadores da 4ª Delegacia Seccional da capital interromperam um casamento comunitário privado e prenderam um dos noivos.

O homem identificado pelas iniciais R.F.S.M, de 29 anos, foi detido enquanto oficializava seu casamento civil. Ele possui uma condenação pelo crime de roubo, onde foi sentenciado a 11 anos de reclusão. O crime ocorreu, em 2017, no bairro Lourival Parente, na zona Sul de Teresina.

As investigações apontaram que o homem roubou a motocicleta de uma pessoa utilizando uma arma de fogo. No dia do crime, ele estava com um comparsa.

Segundo o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), a cerimônia interrompida pela polícia não faz parte do projeto Justiça Itinerante, que realiza casamentos, no estado.