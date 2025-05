Adolescente grávida é atraída em emboscada e morta; suspeito é preso

Homem de prenome Daniel foi preso logo depois de matar a adolescente - Foto: Reprodução Polícia Militar Ceará

Uma adolescente, de 14 anos, que estava grávida, foi executada a tiros, na noite da sexta-feira, 9, na cidade de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, no Ceará, após ser atraída para uma emboscada. Informações preliminares dão conta de que ela foi morta por vingança, já que seu namorado, é apontado como um dos responsáveis pela morte de um casal, na cidade.

A menina foi assassinada, em uma área de mata, por um homem de prenome Daniel, de 20 anos. Ele foi detido logo depois do crime, quando policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) ainda faziam diligências na tentativa de localizar a vítima com vida.

Ele foi abordado pelos agentes, quando saía da mata, onde executou a adolescente. Segundo informações passadas ao G1, ele confessou o crime e indicou onde a arma usada no crime estava.